Глава Среднего Урала внес в Заксобрание кандидатуру Алексея Кузнецова на пост министра МУГИСО

Предложенную кандидатуру Алексея Кузнецова на пост министра МУГИСО вынесут на одобрение Заксобрания. Фото: Павел Ворожцов

Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит вопрос согласования кандидатуры Алексея Кузнецова на пост министра МУГИСО и должность заместителя губернатора. С предложением о назначении к региональным парламентариям обратился глава региона Евгений Куйвашев, сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

"Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев внес кандидатуру Алексея Владимировича Кузнецова для получения согласия на назначение его на должность заместителя губернатора Свердловской области — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области", — рассказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Профильный комитет Заксобрания уже рассмотрел предложение губернатора. Депутаты комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству единогласно проголосовали за решение рекомендовать Алексея Кузнецова к назначению на указанные пост и должность.

Людмила Бабушкина отметила, что Алексей Кузнецов почти 10 лет проработал в качестве регионального министра природных ресурсов и экологии, депутаты с ним хорошо знакомы. Он неоднократно посещал заседания Законодательного собрания.

Также Евгений Куйвашев предложил парламенту региона назначить министром финансов Свердловской области Александра Старкова, который занимал этот пост с весны 2021 года. Кандидатуры Алексея Кузнецова и Александра Старкова на посты министров рассмотрят на очередном заседании областного Заксобрания 25 октября.

Напомним, накануне губернатор Свердловской области утвердил своих заместителей и несколько министров.