У председателя свердловского Заксобрания появился новый заместитель

Заместителем председателя свердловского Заксобрания стал Дмитрий Жуков. Фото: Павел Ворожцов

Новый заместитель появился у председателя Законодательного собрания Свердловской области. Им стал глава исполкома региональных единороссов Дмитрий Жуков.

"Сегодня депутаты поддержали кандидатуру Дмитрия Жукова на должность первого заместителя председателя Заксобрания. Решение принято единогласно. Желаю Дмитрию Геннадьевичу успехов", — написала в своем telegram-канале председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Также депутаты утвердили кандидатов на посты министра финансов Александра Старкова и министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Кузнецова.

Сегодня в региональном заксобрании проходит 14-е заседание. В повестке парламентариев 30 вопросов. Среди них назначение министров и заместителя свердловского губернатора.

Напомним, ранее Людмила Бабушкина анонсировала рассмотрение ряда вопросов, касающихся мер поддержки семьям мобилизованных жителей.