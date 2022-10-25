Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
25 октября 2022, 10:54

У председателя свердловского Заксобрания появился новый заместитель

  Валерия Белякова
Дмитрий Жуков

Заместителем председателя свердловского Заксобрания стал Дмитрий Жуков. Фото: Павел Ворожцов

Новый заместитель появился у председателя Законодательного собрания Свердловской области. Им стал глава исполкома региональных единороссов Дмитрий Жуков.

"Сегодня депутаты поддержали кандидатуру Дмитрия Жукова на должность первого заместителя председателя Заксобрания. Решение принято единогласно. Желаю Дмитрию Геннадьевичу успехов", — написала в своем telegram-канале председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Также депутаты утвердили кандидатов на посты министра финансов Александра Старкова и министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Кузнецова.

Сегодня в региональном заксобрании проходит 14-е заседание. В повестке парламентариев 30 вопросов. Среди них назначение министров и заместителя свердловского губернатора.

Напомним, ранее Людмила Бабушкина анонсировала рассмотрение ряда вопросов, касающихся мер поддержки семьям мобилизованных жителей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.10.2022, 20:35 / Спорт
В Екатеринбурге скончался известный тренер по биатлону Владимир Путров
25.10.2022, 19:38 / Общество
Глава Березовского ГО рассказал о мошенниках, которые обманывают родственников мобилизованных
25.10.2022, 18:17 / Общество
Два ключевых региона УрФО свяжет "Орлан"
25.10.2022, 17:59 / Общество
Мособлсуд оставил в силе приговор баскетболистке Бриттни Грайнер
25.10.2022, 17:09 / Общество
В Госдуме предложили заморозить плату за обучение в вузах для детей участников СВО