В Свердловской области назначили двух ключевых министров

В Свердловской области назначен министр финансов и министр природных ресурсов и экологии. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области депутаты заксобрания единогласно проголосовали за назначение Алексея Кузнецова на должность заместителя губернатора и министра по управлению государственным имуществом, а также Александра Старкова на пост министра финансов региона.

Ранее данные кандидатуры на рассмотрение парламентариев внес свердловский губернатор Евгений Куйвашев. На заседании Заксобрания их представил замглавы региона Олег Чемезов. Он отметил ключевые задачи министров.

"Ключевая задача министерства финансов Свердловской области — обеспечить устойчивость финансовой системы региона, от четкой работы финансистов зависит функционирование всех отраслей экономики Среднего Урала. На посту министра требуется высокий профессионал, весомые управленческие способности. Александр Старков именно такой профессионал, который достойно справляется со своими задачами", — отметил Олег Чемезов.

Напомним, Александр Старков занимал пост министра финансов региона с 24 декабря 2020 года.

Также областными депутатами была утверждена кандидатура Алексея Кузнецова на должность заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области. Алексей Кузнецов ранее занимал пост регионального министра природных ресурсов и экологии. Он работал в этой должности с 12 ноября 2021 года.

"С Александром Старковым и Алексеем Кузнецовым депутаты работают уже давно и конструктивно. Этим объясняется сегодняшнее единогласное голосование за их назначения на высокие посты в правительстве региона", — отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Указ о назначении министров подпишет глава региона.

Напомним, члены регионального кабмина сложили полномочия, продолжив исполнять свои обязанности после выборов губернатора Свердловской области.