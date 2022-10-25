Кадры, транспорт, соцподдержка

Депутаты рассмотрели 36 вопросов, 14 из которых – законы. Фото: Алексей Кунилов

Вчера на 14-м заседании Законодательного Собрания Свердловской области депутаты рассмотрели почти четыре десятка вопросов. Они утвердили министра финансов региона в лице Александра СТАРКОВА, заместителя губернатора – министра по управлению государственным имуществом области Алексея КУЗНЕЦОВА и первого заместителя председателя ЗакСО Дмитрия ЖУКОВА. После кадровых изменений депутатами были приняты новые меры поддержки семей мобилизованных, а также заслушаны доклады по занятости населения и работе общественного транспорта.

Имеют опыт управления

Очередное заседание депутаты начали с решения кадровых вопросов. Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина предложила утвердить на должность главы министерства финансов региона Александра Старкова.

Вместе с другими членами кабмина он ушел в отставку с этой должности 19 сентября после инаугурации губернатора. Финансами региона он управлял с конца 2020 года. До этого в течение девяти лет он был заместителем главы минфина.

По словам вице-губернатора Олега Чемезова, Александр Старков имеет большой практический опыт в решении вопросов, которые входят в компетенцию министерства, «достойно справляется с самыми сложными задачами».

Еще одним кандидатом в состав нового правительства Свердловской области стал Алексей Кузнецов. Губернатор попросил утвердить его в должности министра по управлению государственным имуществом Свердловской области и заместителя главы региона. Ранее Алексей Кузнецов возглавлял региональное министерство природных ресурсов и экологии. Как отметил Олег Чемезов, управление государственной собственностью имеет принципиальное значение для развития экономики региона:

– Алексей Кузнецов в течение десяти лет работал в составе правительства региона, имеет юридическое образование, опыт управления государственной собственностью, – сказал он.

За обе кандидатуры депутаты проголосовали единогласно.

«С Александром Старковым и Алексеем Кузнецовым депутаты работают уже давно и конструктивно. Этим объясняется сегодняшнее единогласное голосование за их назначения на высокие посты в правительстве региона», – отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина по итогам голосования.

Следом за утверждением министров, депутаты взялись за переустройство в своих рядах. Первым делом они одобрили кандидатуру своего коллеги Дмитрия Жукова на должность первого заместителя председателя Законодательного Собрания региона.

Должность первого вице-спикера – не единственная в ЗакСО. Еще одним первым замом Людмилы Бабушкиной является Аркадий Чернецкий.

Кресло первого вице-спикера стало вакантным после того, как депутат Виктор Шептий стал членом Совета Федерации.

Новую должность получил и боровшийся за губернаторское кресло глава регионального отделения ЛДПР Александр Каптюг. Депутаты единогласно проголосовали за его назначение на должность заместителя председателя комитета по региональной политике.

Мобилизованным обеспечили тыл

На этом же заседании депутаты утвердили меры социальной поддержки членов семей уральцев, мобилизованных для участия в специальной военной операции. Они внесены в закон «Об образовании в Свердловской области».

– На данный момент речь идет об обеспечении горячим питанием учеников государственных общеобразовательных организаций либо частных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, а также учащихся организаций среднего профобразования, получающих специальность в сфере искусства. Для студентов системы среднего профессионального образования предусмотрено обеспечение питанием, одеждой, обувью и другим инвентарем либо – в случае их выбора – денежной компенсацией, – рассказала Людмила Бабушкина.

Председатель регионального Заксобрания напомнила, что ранее областным правительством было принято постановление, закрепляющее выплаты для членов семей участников специальной военной операции, в том числе родным уральцев, призванных в рамках частичной мобилизации. Согласно документу, родственники мобилизованных получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего. На эти цели выделено более 300 миллионов рублей.

Еще одним своим решением Законодательное Собрание предоставило правовые гарантии государственным гражданским служащим, участвующим в специальной военной операции. Срок их нахождения на военной службе по мобилизации на добровольной или контрактной основе будет включен в стаж государственной гражданской службы. Эти изменения позволят служащим не потерять социальные льготы, связанные с выслугой лет.

Подъемные для безработных

Еще один важный пункт вчерашней повестки был посвящен занятости населения Свердловской области. Как следует из доклада представителя регионального правительства Наталии Бордюговой, на начало октября 2020 года количество безработных на Среднем Урале составило 18 тысяч 744 человека, уровень регистрируемой безработицы – 0,89 процента. Это наименьший показатель с 2019 года. По словам докладчика, этому способствует реализация государственной программы «Содействие занятости населения Свердловской области до 2027 г.».

Как сообщила Наталия Бордюгова, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» организуется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, находящихся в поисках работы и обратившихся в органы службы занятости. Ее специалисты помогают в трудоустройстве гражданам, прибывшим с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и Украины.

Также своим решением депутаты расширили круг лиц, которым будут оказывать господдержку при переезде для трудоустройства. Изменения внесены в статьи закона «О содействии занятости населения в Свердловской области».

Как сообщила Людмила Бабушкина, на такую господдержку смогут рассчитывать не только граждане, признанные в установленном порядке безработными, но и люди, зарегистрированные в органах службы занятости в качестве ищущих работу и готовых для трудоустройства временно переехать или переселиться на постоянное место жительства в другую местность.

– Переселенцам компенсируют расходы, связанные с оплатой найма жилья за два месяца, проезда к месту жительства, в случае переезда за пределы области эта сумма не превышает семи тысяч рублей, суточные расходы за время следования к месту работы выплачиваются в размере 100 рублей. Если уральцы переселяются в сельскую местность, то они получают «подъемные» в размере 50 тысяч рублей, – пояснила Наталия Бордюгова

Изменения в закон вступают в силу в следующем году. По информации регионального департамента по труду и занятости населения, в этом году переехали, получив государственную услугу, 116 безработных уральцев. Там прогнозируют более чем двукратный рост числа переселенцев.

Система перевозок выстроена

Еще один доклад сделал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Он рассказал депутатам, как реализуется региональный закон «Об организации транспортного обслуживания населения». Глава регионального минтранса сообщил, что в регионе действуют более полутысячи межмуниципальных автобусных маршрутов, 137 пригородных ж/д маршрутов, 216 межрегиональных автомаршрутов и более 300 муниципальных перевозок наземным электротранспортом. Наиболее развитая сеть общественного транспорта – в Екатеринбурге. Она включает 69 автобусных маршрутов, 31 – трамвайный и 16 – троллейбусных, а также одну линию метрополитена.

«С учетом существующего пассажиропотока система транспортного обслуживания в Свердловской области выстроена и позволяет достаточно оперативно реагировать на все изменения, связанные с эпидемиологической ситуацией или замечаниями и предложениями самих потребителей», – отметил Валентин Лаппо, председатель комитета Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

Депутаты согласились с докладчиком и отметили, что на сегодняшний день все необходимые меры для обеспечения качественных и безопасных пассажироперевозок в регионе приняты.