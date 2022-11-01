Екатеринбургский депутат стал главой Белоярского городского округа

Григорий Вихарев заручился поддержкой 19 депутатов думы Белоярского городского округа. Фото: Владимир Мартьянов

Главой Белоярского городского округа избран депутат Гордумы Екатеринбурга. За кандидатуру Григория Вихарева проголосовали 19 депутатов, сообщил он "Областной газете".

"Я благодарен депутатам думы Белоярского округа за оказанный кредит доверия. Предварительно на 11 ноября назначена инаугурация. Перед этим, 8 ноября, на очередной сессии я буду вынужден написать заявление о сложении с себя полномочий депутата Екатеринбургской городской думы", — рассказал журналисту "Областной газеты" Григорий Вихарев.

Он также отметил, что неслучайно стал участвовать в конкурсе на должность главы. Политик сообщил, что проживает в Косулино и хотел бы заниматься развитием Белоярского городского округа. Сейчас избранный глава готовится провести ревизию жилищно-коммунального хозяйства на территории, а также углубиться в проблемные вопросы.

"В обязательном порядке будет проведена ревизия коммунального сектора: проверим котельные, в планах съездить посмотреть, какими темпами они модернизируются. Хотел бы посмотреть слабые места, пройдемся по объектам здравоохранения и образования. Там тоже есть проблемы. Будем взаимодействовать с правительством региона, чтобы округ заявлялся на областные программы для того, чтобы развивать инфраструктуру", — подчеркнул во время беседы политик.

Что касается освобожденного мандата в Екатеринбургской гордуме, то пока неизвестно кому он может перейти. До конца срока работы созыва остался год. И в данной ситуации городские парламентарии вправе назначить довыборы.

Напомним, ранее екатеринбургский депутат Григорий Вихарев некоторое время возглавлял муниципальное предприятие "Спецавтобаза", также работал в качестве советника генерального директора "Водоканала".