Губернатор Свердловской области назначил еще четырех региональных министров

Глава региона подписал указы о назначении 10 свердловских министров. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы о назначении министров в правительстве региона.

На должность замгубернатора — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области назначен Алексей Кузнецов. Ранее его кандидатуру одобрили депутаты регионального парламента. С ноября 2021 года он занимал должность министра природных ресурсов и экологии области.

Александр Старков утвержден на пост министра финансов области (с декабря 2020 года находится на этой должности). Его кандидатуру также ранее поддержали в Законодательном собрании. Министром природных ресурсов и экологии региона назначен Денис Мамонтов (с 2020 года занимал в правительстве пост министра экономики и территориального развития). Также Евгений Куйвашев утвердил Леонида Рапопорта в должности министра физкультуры и спорта Свердловской области (возглавляет ведомство с декабря 2009 года).

Ранее губернатор подписал указы о назначении шести глав министерств.