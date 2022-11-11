Новый глава Белоярского городского округа сегодня вступит в должность

Григорий Вихарев произнесет на церемонии клятву. Фото: Владимир Мартьянов

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев вступит сегодня в должность главы Белоярского городского округа. В местном ДК им. Ленина пройдет церемония инаугурации, она запланирована на 14:00.

"Пройдет передача полномочий от исполняющего обязанности к избранному главе. Будет зачитан устав и произнесена клятва", — рассказал "Областной газете" Григорий Вихарев.

Он добавил, что на церемонию приглашены сотрудники Белоярской администрации, представители областного правительства, главы соседних городов, почетные граждане.

Григорий Вихарев сообщил, что за текущую неделю ознакомился с делами округа. С понедельника планирует проверить работу объектов ЖКХ, посетить ряд муниципальных предприятий. В планах — возобновить по средам прием граждан, а также ежемесячные поселковые встречи и ежегодные большие сходы с жителями. Избранный глава отметил, что не планирует менять команду администрации. Кадровые перестановки, по его словам, будут зависеть от качества работы сотрудников.

Напомним, Григорий Вихарев был избран на должность главы Белоярского городского округа 1 ноября. После этого, 8 ноября, политик сдал мандат депутата Екатеринбургской городской думы.