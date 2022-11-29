Евгений Куйвашев назначил Михаила Волкова главой минстроя Свердловской области

До момента вступления в должность главы минстроя Свердловской области Михаил Волков работал в органах местного самоуправления. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 ноября подписал указ о назначении на должность регионального министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова. Он занимает этот пост с 2016 года.

Михаил Волков окончил Свердловский архитектурный институт. Свой профессиональный путь начинал в качестве мастера ремонтно-строительного цеха. До момента выступления в должность главы минстроя Свердловской области Михаил Волков работал в органах местного самоуправления.

За то время, пока Михаил Волков находится на посту министра, Средний Урал смог закрепиться в десятке регионов-лидеров по объему вводимого жилья в России. Например, в прошлом году регионом был достигнут рекордный показатель в 2,9 миллиона квадратных метров.

Также глава регионального минстроя успешно выполнял поручение губернатора по решению проблемы с обманутыми дольщиками. В Свердловской области появился специальный механизм помощи людям, пострадавшим от мошеннических схем с жильем, благодаря которому за 4 года помощь получили более 5 тысяч человек, вложивших деньги в строительство 52 домов.

Минстрою под руководством Михаила Волкова удалось добиться значительных результатов в расселении аварийного жилья. В новые квартиры переехали 14,5 тысяч свердловчан — это 4 750 семей. На данный момент в рамках региональной программы переселения из аварийного жилья построено 26 многоквартирных домов в 21 муниципалитете, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Кроме того, на Среднем Урале строятся и уже возведены объекты для проведения спортивных и деловых мероприятий международного уровня, среди которых "Екатеринбург Арена", "Екатеринбург ЭКСПО" и деревня Международного фестиваля университетского спорта.