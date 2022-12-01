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1 декабря 2022, 14:40

Евгений Куйвашев назначил глав свердловского минздрава и госжилстройнадзора

  Валерия Белякова
Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев назначил министром здравоохранения региона Андрея Карлова, а главой областного госжилстройнадзора Алексея Россолова. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Андрея Карлова министром здравоохранения Свердловской области и Алексея Россолова главой регионального госжилстройнадзора, сообщили в департаменте информационной политики области.

Андрей Карлов родился на Среднем Урале. Окончил Свердловский медицинский институт. Его трудовой путь начался с работы врача-интерна детской хирургии. Позже он возглавил крупнейшую в регионе детскую городскую больницу. В 2020 году назначен министром здравоохранения Свердловской области.

За время работы Андрея Карлова во главе регионального минздрава была существенно обновлена материально-техническая база свердловских больниц. С 2022 года в медучреждения поступило порядка 8 тысяч единиц медоборудования, приобретено больше тысячи машин, необходимых медикам. Также были отремонтированы 150 объектов здравоохранения. Открыты около полусотни "бережливых поликлиник".

Также сегодня решением губернатора был назначен директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Его возглавил Алексей Россолов.

В исполнительных органах госвласти на Среднем Урале он работает с 2012 года. С 2015 года является руководителем госжилстройнадзора.

Напомним, ранее в Свердловской области был назначен министр строительства и развития инфраструктуры.

Областная газета Свердловской области

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