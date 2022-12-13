В Свердловской области отредактировали Устав

Последний раз Устав Свердловской области редактировали в 2010 году. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области готовятся принять новую редакцию Устава, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Над новой редакцией работал Уральский институт регионального законодательства и представители юридического сообщества. Комиссией областного Заксобрания был подготовлен законопроект "О внесении изменений в Устав Свердловской области". Корректировки в главный документ региона вносят из-за необходимости его приведения в соответствие с федеральным законодательством.

"Данный законопроект стал результатом масштабного пересмотра принятого двенадцать лет назад Устава Свердловской области и предусматривает изложение Устава полностью в новой редакции", — отметил заместитель главы региона — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников.

Первая редакция Устава Свердловской области была принята в 1994 году, вторая — в 2010 году. Она действует по сей день. В документе, измененном в 2022 году, предусмотрены 15 глав, состоящие из 100 статей. Законопроект на рассмотрение свердловским парламентариям представят 20 декабря 2022 года.

"Депутаты Законодательного собрания и Государственно-правовое управление аппарата Законодательного собрания принимали активное участие в разработке новой редакции Устава Свердловской области. По их инициативе в законопроект внесены некоторые корректировки. Считаем, что в настоящее время этот проект регионального закона полностью готов к рассмотрению на заседании Законодательного собрания", — подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Напомним, ранее депутаты регионального парламента приняли бюджет Свердловской области на 2023 год.