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14 декабря 2022, 17:28

Евгений Куйвашев назначил министра экономики и территориального развития Свердловской области

Руслан Садыков

Руслан Садыков родился на Среднем Урале, окончил Уральский государственный экономический университет. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил на пост главы регионального министерства экономики и территориального развития Руслана Садыкова.

Руслан Садыков родился на Среднем Урале, окончил Уральский государственный экономический университет. До работы в правительстве Свердловской области занимал пост советника департамента по вопросам экономической и социальной политики, федерального инспектора по Свердловской области аппарата полпреда Президента РФ в УрФО, сообщили в департаменте информполитики региона.

Денис Мамонтов, который ранее возглавлял минэкономики Свердловской области, решением губернатора был назначен на пост регионального министра природных ресурсов и экологии.

Напомним, в сентябре 2022 года после победы Евгения Куйвашева на выборах губернатора и его вступления в должность члены регионального кабмина сложили полномочия. В начале декабря Андрей Карлов и Алексей Россолов были назначены главами свердловского минздрава и Госжилстройнадзора соответственно.

Областная газета Свердловской области

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