Департамент противодействия коррупции Свердловской области возглавил Ильхам Ширалиев

В органах власти Среднего Урала работает с 2016 года. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Указ о назначении Ильхама Ширалиева директором Департамента противодействия коррупции Свердловской области, членом регионального правительства подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, в сентябре Ильхам Ширалиев вместе с другими членами областного кабмина сложил полномочия в связи с вступлением Евгения Куйвашева в должность главы Среднего Урала. С этого времени он работал в статусе исполняющего обязанности.

"После завершения преобразования Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области в Департамент противодействия коррупции региона назначен его директором", — отметили в областном департаменте информполитики.

Досье

Ильхам Ширалиев окончил Нижегородский политехнический институт, Нижегородский государственный университет им. Лобачевского и Международный институт управления, бизнеса и права.

В разное время работал в ГУ ФССП России по Москве и центральном аппарате Минюста России. Также занимал должность замначальника Главного управления Минюста России по Нижегородской области.

В органах власти Среднего Урала работает с 2016 года. Ширалиев был директором Контрольного департамента губернатора и правительства Свердловской области, замруководителя администрации губернатора, а также главой Департамента противодействия коррупции и контроля региона.