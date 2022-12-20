Первый замгубернатора Свердловской области получил новые полномочия

Расширенные полномочия первого замгубернатора начнут действовать с 1 января 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты свердловского Заксобрания наделили первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова рядом новых полномочий. Парламентарии утвердили поправки в областной закон о правительстве региона.

"Предлагается закрепить возможность проведения заседаний правительства Свердловской области первому заместителю губернатора, предусмотрев право первого заместителя губернатора на подписание постановлений правительства Свердловской области на проводимых им заседаниях", — отметил заместитель главы региона — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников.

С 1 января 2023 года первый заместитель губернатора Свердловской области наделен правом проводить заседания правительства региона, подписывать постановления областного кабмина и давать поручения министрам. До принятия поправок такие возможности были только у губернатора, так как он возглавляет региональное правительство и определяет основные направления его работы.

Отметим, первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков был переутвержден главой региона на должность в октябре 2022 года. В правительстве области он работает с января 2021 года. Ранее был главой города Каменска-Уральского.

Напомним, сегодня депутаты свердловского Заксобрания приняли новую редакцию Устава региона.