Всё по Уставу сделали

Депутаты Заксобрания завершили год принятием целого пакета важных для региона решений. Фото: Павел Ворожцов

Вчера на последнем в этом году заседании свердловского Заксобрания был утвержден ряд важных решений. Депутаты единогласно приняли новую версию областного Устава, которая приводит документ в соответствие с федеральным законодательством. Кроме того, они согласовали направление значительной части из 5,8 миллиардов внеплановых доходов регионального бюджета текущего года на решение социально значимых вопросов. Законодатели также утвердили дополнительные меры поддержки граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, и увеличение штрафов за самовольное нанесение надписей на здания и сооружения.

Проект закона «О внесении изменений в Устав Свердловской области» стоял в повестке думского заседания под первым номером. Как отметил представлявший документ заместитель главы региона – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников, изменения подготовлены с целью приведения его в соответствие с федеральным законом № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

«Особое внимание уделено главам законодательной и исполнительной власти, которые содержат блок правовых норм, имеющих принципиальное значение для обеспечения эффективного решения задач государственной власти в интересах Свердловской области», – отметил Валерий Чайников.

Обновленная версия Устава состоит из 100 статей, которые объединены в 15 глав – в предыдущей версии было 117 статей и 19 глав. Некоторые пункты были исключены. В частности, речь идет о положениях, связанных с деятельностью Уставного суда Свердловской области, так как он был упразднен и прекратил работу 1 июля 2022 года. В документе уточняются полномочия высшего должностного лица – главы исполнительной власти региона. Более подробно регламентируются общие условия избрания и срок полномочий депутатов Заксобрания. В итоге думцы проголосовали за новую версию Устава единогласно.

Рассмотрело Законодательное Собрание и внесенные региональным правительством изменения в закон об областном бюджете 2022 года. Депутаты поддержали инициативу кабмина увеличить прогноз по доходам на 5,8 млрд рублей. В итоге доходная часть бюджета составила 375,1 миллиарда рублей, расходная – 386,4 миллиарда рублей.

«Увеличение доходной части бюджета и перераспределение расходов позволят направить дополнительные средства на программы в сфере строительства, здравоохранения, культуры, ЖКХ, транспортного обслуживая и спорта, выполнить ряд важных обязательств перед жителями региона», – отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Дополнительно 2 миллиарда рублей получит областной минстрой. Средства будут направлены на обеспечение жильем детей-сирот, на социальные выплаты многодетным семьям вместо земельного участка, на возведение объектов здравоохранения, образования, спорта.

На 1,5 млрд увеличено финансирование государственных учреждений здравоохранения региона, работающих в системе ОМС. На 1,3 млрд – расходы на транспорт. Как пояснила председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, речь в первую очередь идет о льготном проезде в пригородных электричках, а также об обновлении троллейбусного парка Екатеринбурга и приобретении трамвайных вагонов для Нижнего Тагила.

1,7 миллиарда рублей предлагается направить на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Увеличены расходы на строительство школ, спортивных объектов, автомобильных дорог.

– Принимая бюджет-2023, мы также определили ключевые вопросы, которые необходимо будет решать в случае получения дополнительных доходов, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Также депутаты внесли изменения в областной закон, направленный на поддержку граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. «В законе определены условия включения жителей региона в реестр нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. В настоящее время срок приема таких заявлений ограничен 1 января 2023 года. Новый законопроект предусматривает его продление еще на год – до 1 января 2024 года», – подчеркнула Людмила Бабушкина, являющаяся одним из авторов данной законодательной инициативы.

Она также добавила, что созданная в регионе система защиты прав обманутых дольщиков работает достаточно эффективно:

– Прием заявлений ведется у нас с 2011 года. За это время поддержка оказана 721 гражданину. 62 свердловчанина получили выплаты в соответствии с федеральным законодательством.

Еще одним вчерашним решением депутаты увеличили административный штраф для любителей рисовать на городских зданиях. Штраф за незаконные граффити составит для нарушителей от 3 до 5 тысяч рублей.

«Предлагается увеличить размер административного штрафа для граждан за самовольное нанесение рисунков и изображений на зданиях, сооружениях, инженерных коммуникациях и элементах благоустройства в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Предлагается определить, что закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования», – отметил в докладе депутат Заксобрания Свердловской области Тарас Исаков.

Парламентарий сообщил, что надписи и рисунки приходится удалять собственникам сооружений. На это требуются значительные средства. Тарас Исаков добавил, что законопроект проработан совместно с прокуратурой Свердловской области.