Евгений Куйвашев поблагодарил региональное Заксобрание за работу в 2022 году

Евгений Куйвашев отметил, что депутаты Заксобрания создавали все условия, чтобы Свердловская область обрела новые перспективы и возможности для роста. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев встретился с представителями Заксобрания региона. Он поблагодарил председателя областного парламента Людмилу Бабушкину и депутатов за эффективную совместную работу в уходящем году.

"Мы с вами плотно и плодотворно работали в уходящем году. 2022 год для всех нас был непростым и напряженным, требовал оперативных решений, высокой исполнительской дисциплины, четкого межведомственного взаимодействия. Мы сохранили социальную стабильность в регионе и созидательный настрой уральцев. Нормативную основу всей этой работы формировали вы, уважаемые депутаты. Вы создавали условия, чтобы Свердловская область не просто справилась с трудностями, но и обрела новые перспективы, новые возможности для роста", — отметил губернатор.

Особое внимание глава региона обратил на взвешенный и рациональный подход депутатского корпуса к формированию бюджета Свердловской области, к совершенствованию нормативной базы в сфере соцполитики, к развитию промышленного комплекса.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала, что за этот год удалось сделать многое. В том числе были приняты региональные законы, позволяющие поддержать промышленность и малый бизнес и продолжать развитие социальной сферы.

В 2022 году к рассмотрению было принято около 170 законопроектов, из которых 164 стали областными законами. Внесены изменения в главный документ региона — Устав Свердловской области. Благодаря принятым законам увеличен объем соцподдержки отдельных категорий граждан, усилена защита прав детей и матерей, семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, сообщает департамент информполитики региона.

"Приятно, что губернатор Свердловской области активно выступает в качестве субъекта законодательной инициативы. Уверена, что и в следующем году такое сотрудничество продолжится", — отметила председатель областного Заксобрания Людмила Бабушкина.