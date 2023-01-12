Всё правильно сделали

Фото: Павел Ворожцов

Ровно год назад, 13 января, прошла традиционная встреча губернатора Евгения КУЙВАШЕВА с представителями СМИ. За три часа журналисты задали главе региона порядка 70 вопросов. В ответ глава региона озвучил перспективные планы, касающиеся социально-экономического развития области и отдельных территорий, реализации инфраструктурных проектов, патриотического воспитания и т. д. «ОГ» изучила по истории своих публикаций, как было реализовано самое важное из того, что сказал губернатор.

«Сухой порт»

Журналисты задавали вопросы о реализации крупных проектов, которые могут дать толчок экономическому развитию региона. Евгений Куйвашев сообщил, что близок к завершению первый этап создания «Сухого порта» (ввод в работу крупнейшего в УрФО транспортно-логистического центра «Уральский». – Прим. «ОГ»).

1 ноября 2022 года ТЛЦ «Уральский» принял первый контейнерный поезд. Через «Сухой порт» будут идти грузы с севера на юг и с запада на восток.

Фото: Павел Ворожцов

Жилье

Глава региона сообщил журналистам, что в 2021 году в регионе было построено почти три миллиона квадратных метров жилья – это рекорд. Он пообещал сохранить темпы роста.

Уже известно, что по итогам 2022 года превзошел себя Екатеринбург – здесь ввели в эксплуатацию больше 1,5 миллиона квадратных метров жилья. По остальным территориям данные подсчитываются.

Фото: Галина Соловьёва

Дороги

ЕКАД

Паблик «Интересный Екатеринбург» поинтересовался, когда завершится строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги.

8 сентября 2022 года Евгений Куйвашев вместе с Президентом России Владимиром Путиным открыл движение по новому участку, замкнувшему ЕКАД. В этот же день для проезда открылся и 40-километровый отрезок реконструируемой трассы М-5 Екатеринбург – Челябинск.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Трасса М-12

Журналисты спросили Евгения Куйвашева о реализации проекта скоростного транспортного коридора М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. «В 2022-м это все начнется, в 2024-м – закончится», – ответил глава региона, говоря о работах, которые пройдут на территории Свердловской области.

Летом началось строительство трассы Дюртюли – Ачит, которая станет частью М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. В Красноуфимском районе трасса протянется на 38 километров, на Ачитский район приходятся 5 километров – затем дорогу встроят в федеральный тракт Пермь – Екатеринбург (трасса Р-242).

В декабре Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по двум новым участкам трассы в Свердловской области – это участок трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень в районе Талицы (со 180-го по 215-й километр) и пятикилометровый отрезок Пермского тракта в районе Ачита (с 207-го по 212-й километр).

Капремонт на участке трассы Пермь – Екатеринбург в районе Ревды, о котором спрашивали журналисты «Ревдинского рабочего», начнут в следующем году – уже заключен контракт на сумму около 6,5 миллиарда рублей уже заключен. По проекту участок длиной в 23,5 километра расширят до четырех полос движения. Работы должны завершиться до конца 2024 года.

Фото: Полина Зиновьева

Газификация

Журналист «Вечернего Первоуральска» Наталья Подбуртная задала вопрос о перспективах социальной газификации.

Власти региона планировали до конца 2022 года предоставить техническую возможность к подключению более 30 тысячам домовладений. План перевыполнен. На сегодняшний день создана возможность для подключения более 50,5 тысячи домов, сообщил «ОГ» министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Только за новогодние праздники к построенным сетям газоснабжения подключилось почти 300 домов.

Фото: Александр Зайцев

Транспорт

Немало вопросов было задано о развитии общественного транспорта в городах области, в частности о трамвайных линиях и электропоездах.

30 августа 2022 года низкопольные трамваи «Львёнок» начали курсировать по маршруту № 333 между уральской столицей и Верхней Пышмой.

Продолжается строительство трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга. Открытие планировалось в 2024 году. По итогам 2022 года глава администрации Академического района Николай Смирнягин сообщил, что строительство трамвайной линии идет успешно, сообщение с центром города начнет действовать уже в 2023 году. Об этом говорится на сайте районной администрации.

Нижний Тагил получил в 2022 году восемь частично низкопольных трамваев, которые закупили в рамках нацпроекта «Экология». Еще четыре трамвая поступят в 2023 году.

В сентябре 2022 года электропоезда «Ласточка» начали курсировать между Екатеринбургом и Качканаром. В октябре 2022 года электропоезд запустили по маршруту Екатеринбург – Красноуфимск.

Фото: Алексей Кунилов

300-летие Нижнего Тагила

Для тагильчан главной темой обсуждения в прошлом году было празднование 300-летнего юбилея города. Неудивительно, что местные журналисты спросили главу региона, в силе ли планы финансирования главных объектов. Евгений Куйвашев на пресс-конференции отметил, что все приуроченные к дате планы по развитию инфраструктуры будут выполнены в полном объеме.

Юбилей отметили с размахом. Празднование длилось три дня, но подарки город принимал весь год. Крупнейшим событием юбилея стало открытие моста через Тагильский пруд, который соединил два крупных района города. Проект стоимостью 4,5 млрд рублей был реализован областным правительством, тагильской мэрией и компанией ЕВРАЗ. В Нижнем Тагиле была установлена стела «Город трудовой доблести» по случаю присвоения городу одноименного почетного звания.

Также год запомнился тагильчанам ремонтами школ, детских садов, больниц, учреждений культуры, обновлением общественного транспорта и решением экологических вопросов. Программа была выполнена в полном объеме.

Подробнее об этом «ОГ» рассказывала в материале «Тагил и в 300 лет рулит».

Фото: Павел Ворожцов

Строительство спортивных объектов

«Я против долгостроев, мы не будем их плодить», – отреагировал Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос директора телеканала «РИМ-ТВ Каменск 24» Сергея Бутырина о том, не повлияет ли на ход строительства в городе Центра единоборств стоимостью более 476 млн рублей текущая экономическая ситуация в стране.

Строительство центра подходит к завершению. Выполнено остекление и внешняя отделка фасада здания, начались отделочные работы, монтаж инженерных систем, пусконаладка технологического оборудования. Уже весной 2023 года в залах и на рингах Центра спортсмены должны приступить к тренировкам.

К 2030 году доля жителей региона, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, должна вырасти до 70 процентов, поэтому строительство спортивных объектов ведется под патронажем губернатора. Осенью открылся ФОК в Краснотурьинске, строится центр бокса в Талице, завершается строительство Дворца дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Ремонт «малых» мостов

Директор газеты «Родники ирбитские» Наталья Кузеванова задала вопрос о планах по капремонту так называемых «малых» мостов, которые обеспечивают транспортную доступность сёл и деревень.

В 2022 году план по ремонту 18 сельских переправ выполнен. В частности, отремонтированы мосты в деревне Серебрянка (МО город Нижний Тагил), мост в селе Яр (Тугулымский ГО), в поселке Пасынок (Сосьвинский ГО). В Туринском городском округе было открыто четыре моста – это рекорд. Общая протяженность отремонтированных мостов составила 640 погонных метров. В начале нынешнего года планируется завершить строительство мостов из современных долговечных материалов в Нижних Сергах, в селе Чусовом (Шалинский ГО) и селе Ушма (Ивдельский ГО).

Фото: Илья Колесов

Школы

Сразу несколько журналистов муниципальных СМИ спросили губернатора о планах по капитальному ремонту и строительству школ.

В 2022 году в Свердловской области нарастили объемы и по строительству и капитальным ремонтам школ. По итогам года в строй ввели 35 образовательных учреждений, семь из которых – новые: в Берёзовском, Байкалово, Красноуфимске, Билимбае и Екатеринбурге. Отремонтировано 28 школ – беспрецедентный для региона показатель.

Подробнее об этом в материале «Школьные стройки чудесные».

Фото: из архива Евгения Писцова

Субсидии аграриям

Журналист телеканала «Богданович-ТВ» Дарья Пургина поинтересовалась, какие меры предпринимаются, чтобы обезопасить сельхозпроизводителей от возможной засухи, которая в 2021 году причинила немало бед.

В 2022 году региональные власти направили на мелиорацию сельхозземель 26 млн рублей. Общий объем господдержки областного АПК составил 4,2 млрд рублей. Субсидии были перечислены аграриям раньше планируемого срока.

Фото: Галина Соловьёва

Премии медикам

В своем вступительном слове Евгений Куйвашев пообещал сделать учрежденные в 2021 году специальные премии для врачей ежегодными.

В 2022 году премии главы региона в сфере здравоохранения в размере от 160 до 270 тысяч рублей получили 66 медицинских работников в 10 номинациях.

Фото: Галина Соловьёва

Патриотическое воспитание

Евгений Куйвашев поддержал идею главреда газеты «Знамя Победы» Олеси Салтановой учредить в регионе специальную премию за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи в честь Героя Советского Союза, уроженца Сухоложского района Степана Неустроева.

В декабре прошлого года первые лауреаты общественной премии «Комбат Победы» получили награды. (См. публикацию «ОГ» в № 233 от 17.12.2022 г.).

Фото: Полина Зиновьева

Поддержка Свердловской киностудии

В ответ на вопрос журналиста «МК-Урал» о перезапуске Свердловской киностудии Евгений Куйвашев сообщил, что Региональный фонд поддержки культуры будет финансово помогать в реализации проектов киностудии.

В 2022 году была оказана помощь в организации съемок в Екатеринбурге первого полнометражного фильма киностудии «Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева. Финансовую поддержку фонда получил и первый Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который состоялся в августе 2022 года.

Подробнее о взаимодействии Свердловской киностудии и региональных властей можно прочитать в интервью с ее креативным продюсером Евгением Григорьевым (См. публикацию «ОГ» в № 83 от 18.05.2022).

Фото: пресс-служба Свердловской киностудии