«И желаю вам больше читателей!»

Татьяна Мерзлякова и генеральный директор «ОГ» Антон Третьяков. Фото: Полина Зиновьева

Вчера, в День российской печати, утро редакции «Областной газеты» началось с традиционного в профессиональный праздник визита Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны МЕРЗЛЯКОВОЙ. Татьяна Георгиевна – давний друг журналистского коллектива, постоянный (и профессиональный!) читатель и комментатор в «ОГ», поэтому такие визиты-поздравления, подарки «в тему» и попутно серьезный разговор о потенциале прессы в решении общественных проблем – традиция уже многих лет.

В очередной раз омбудсмен подтвердила, что ее рабочий день начинается с двух газет – «Областной» и «Российской», а дальше, по ее словам, экземпляры изданий уходят по очереди к коллегам – кто-то изучает их на работе, кто-то берет на дом: каждый специалист мониторит и анализирует ту информацию, по которой работает, будь то тема ЖКХ, экологии, правозащитные практики и т. д.

«Спрос на ваши темы у нас есть всегда. Нам важно знать, что происходит во всех уголках нашей области – и в этом мы опираемся на вас. «Областная газета» – это руководство к действию. По ней надо работать, ее надо изучать. Вы поднимаете самые актуальные на сегодня вопросы, волнующие многих. При этом делаете это взвешенно, тщательно проверяя все факты», – сказала она.

Среди этих вопросов – аварийное жилье и приоритеты в капитальном ремонте, недобросовестное предпринимательство, постинтернатное сопровождение детей-сирот и жилье для них, доступность культурных ценностей для жителей отдаленных территорий региона… Уже много раз, подчеркнула Татьяна Мерзлякова, она убеждалась в силе печатного слова при решении этих проблем либо в привлечении к ним общественного внимания. 2022 год аппарат Уполномоченного провел под знаком-девизом «Не делайте людям больно», поставив акцент на правах инвалидов, и стала очевидна другая сила прессы: люди, отмахивающиеся от слов «совесть», «справедливость», «мораль» (даже если все как бы по закону), очень не хотят оказаться в негативном контексте в публичном пространстве. Присказку «Совесть? Ее в карман не положишь!» уже не выпячивают в качестве «забрала», а на критику стараются отреагировать до публикации в газете.

Итоги правозащитной деятельности на территории региона в 2022 году (а год, вопреки ожиданиям, осложнился проблемами, связанными с объявленной Президентом РФ частичной мобилизацией) подводятся сейчас в традиционном Докладе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. «Областная газета» всегда, уже много лет, публикует эти доклады, информируя таким образом уральцев о достижениях и проблемах в данной сфере, с другой стороны – обеспечивая мощную обратную связь населения с аппаратом Уполномоченного. Публикация будет и нынче, уже в скором времени. А для журналистов «ОГ» Татьяна Георгиевна приоткрыла на встрече ключевые слова в правозащитной практике 2023 года – «Испытание временем». В сфере внимания омбудсмена и ее коллег будет в том числе вся необходимая и возможная помощь уральцам – участникам СВО и их семьям.

Эту тему и «ОГ» будет продолжать освещать в 2023-м. А еще – широкий спектр соблюдения прав человека на территории области: прав гражданских, экономических, социальных, политических, культурных. Договоренность об этом, о дальнейшем сотрудничестве «Областной газеты» и правозащитников – тоже была достигнута во время встречи. «И желаю вам больше читателей!» – подытожила Татьяна Мерзлякова поздравления журналистов с Днем российской печати.

Поздравляем! По традиции этих встреч омбудсмен Татьяна Мерзлякова благодарит не только редакцию, но и вручает подарок журналисту, особо отличившемуся в освещении темы. Нынче им стала обозреватель направления «Политика – экономика» Татьяна Бурова. Как сказано в благодарственном письме – за большой личный вклад в работу по правовому просвещению земляков, инициативу, высокий профессионализм, многолетнюю верность правозащитной теме, актуальные выступления в защиту прав и свобод человека.