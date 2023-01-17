От УВЗ до «Демидовского маршрута»

Эдуард Россель вручил первокурснице УИУ РАНХиГС Дарье Скомороховой за лучший вопрос свою книгу «Публично о личном» с автографом. Фото: Центр общественных связей УИУ РАНХиГС

Вчера в Уральском институте управления РАНХиГС при Президенте РФ прошли сразу два мероприятия, приуроченные ко Дню образования Свердловской области. Со студентами академии встретился первый губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ, рассказавший им о том, как жил и развивался регион на стыке XX-XXI веков. Кроме того, здесь открылась выставка архивных документов «Средний Урал на переломе эпох», посвященная тому же периоду.

Планировалось, что Эдуард Россель выступит перед студентами с лекцией, однако политик поменял формат встречи и почти три часа отвечал на вопросы будущих управленцев.

Главным достижением своей жизни первый свердловский губернатор назвал то, что вместе с командой единомышленников сумел спасти промышленность региона от полного уничтожения в лихие 90-е. Хотя, по его словам, действовать приходилось вопреки воле реформаторов. Он проиллюстрировал это на примере переговоров с Анатолием Чубайсом, который занимал в 1990-е годы пост заместителя председателя правительства РФ, о судьбе Уралвагонзавода (УВЗ), который находился на грани закрытия.

– В ответ услышал: «Нам Уралвагонзавод не нужен, танки мы купим в Израиле, а вагоны – в Китае», – вспоминает Эдуард Эргартович. – Я встал и вышел. Больше я с ним не встречался.

Уралвагонзавод удалось спасти и даже наладить производство новых танков Т-90. В последние годы предприятие успешно развивается, и теперь, по словам Эдуарда Росселя, наша армия активно применяет уральское оружие в спецоперации.

Немало вопросов задали студенты и о нынешнем состоянии Свердловской области. Эдуард Россель отметил стабильное, поступательное развитие региона и его огромный потенциал. Он подчеркнул, что на Среднем Урале можно производить все, что необходимо области и стране, в том числе то, что прежде закупалось за рубежом.

Средний Урал, по словам Эдуарда Росселя, славится не только своей промышленностью, наукой, но и культурой, богатой историей. Он поддерживает курс губернатора Евгения Куйвашева на стабильное развитие региона, ведущих отраслей производства. Не менее важным направлением для нашего края он считает и туризм, в том числе промышленный – это наша фишка. Эдуард Россель сообщил, что решил лично заняться проектом «Демидовский маршрут», который должен объединить города со старинными уральскими заводами, всемирно известными памятниками архитектуры, знаковыми музеями.

На открывшейся вчера же в Уральском институте управления РАНХиГС выставке «Средний Урал на переломе эпох» представлены архивные документы и фотографии из фондов областных государственных и муниципальных архивов, которые иллюстрируют основные вехи в развитии Свердловской области. Здесь можно увидеть Постановление Президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) о выделении из состава Уральской области Свердловской. Датирован документ 17 января 1934 года и подписан председателем ВЦИК Михаилом Калининым. А также – указ о награждении области в 1959 году орденом Ленина за успехи в развитии общественного животноводства и увеличении объемов сдачи государству мяса, хлеба и других продуктов. Он подписан председателем Президиума Верховного Совета СССР Климентом Ворошиловым.

Отображен на выставке и сложный период 1990–2000-х годов. И здесь не обошлось без упоминаний об Эдуарде Росселе. Тогда Свердловская область вместе со всей страной вступила в эпоху глубоких политических и социально-экономических трансформаций – формирования многопартийности и рыночной экономики. В 1994 году Свердловской областной думой был принят первый в России Устав субъекта Федерации – он также представлен на стендах выставки.

Важнейшими этапами демократических преобразований в регионе стали первые в России губернаторские выборы, которые состоялись в 1995 году. Победу на них одержал Эдуард Россель, который в советские годы руководил Главсредуралстроем, в апреле 1990 года был избран председателем Свердловского облисполкома, а в 1991–1993-х годах занимал пост главы администрации области. Он возглавлял регион до 2009 года.

– Тогда Средний Урал стал своеобразным полигоном, на котором «обкатывались» новые для страны механизмы и процедуры государственного и хозяйственного управления, – подчеркивает начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин. – При этом регион сумел сохранить свой потенциал, и в начале 2000-х годов выдвинулся в число динамично развивающихся, инвестиционно привлекательных субъектов Российской Федерации. Это мы и постарались показать с помощью архивных документов.

Выставка «Средний Урал на переломе эпох» будет работать в УИУ РАНХиГС (ул. 8 Марта, 66, вход со стороны ул. Декабристов) до июля 2023 года. Чтобы попасть на нее, нужно заказать пропуск по телефону +7 (343) 251 74 55.