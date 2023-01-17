Главой ОВД Верхней Пышмы назначен бывший начальник полиции Красноуральска

С 2020 года Сергей Запецкий занимал пост главы ОВД Красноуральска. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков подписал приказ о назначении на пост руководителя ОВД Верхней Пышмы 36-летнего подполковника полиции Сергея Запецкого. Ранее он возглавлял отдел внутренних дел Красноуральска.

Церемония представления нового начальника полиции Верхней Пышмы состоялась 17 января в администрации муниципалитета. В мероприятии принимали участие глава Верхнепышминского ГО Иван Соломин, глава Среднеуральского ГО Александр Ковальчик, председатель Верхнепышминского городского суда Людмила Дробышева, прокурор Александр Гоголевский, руководитель районного СКР Роман Щемелев и начальник отряда противопожарного подразделения Александр Бугреев.

Сергей Запецкий родился в 1986 году в Красноуральске. Окончил Нижнетагильскую среднюю специальную школу милиции в 2003 году, в 2010 году — Уральский юридический институт МВД РФ. Свой трудовой путь в органах внутренних дел он начинал с должности оперуполномоченного уголовного розыска. В начале 2020 года, после окончания Академии управления МВД России, Сергей Запецкий занял пост главы ОВД Красноуральска.

Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

"С его непосредственным участием раскрыты десятки резонансных преступлений. За многолетний труд в системе МВД неоднократно поощрялся. Это целеустремленный и очень ответственный офицер, не считаясь с личным временем занимающийся вопросами безопасности граждан", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также отметил, что коллектив полиции Верхней Пышмы характеризуется, как один из передовых в гарнизоне. При этом в нем тоже есть проблемные моменты, например, в сфере борьбы с мошенничеством и экономическими преступлениями. Александр Мешков поставил задачи по их скорейшему решению.

В свою очередь Сергей Запецкий поблагодарил руководство главка за оказанное доверие и пообещал активизировать работу вверенного коллектива по всем направлениям оперативно-служебной деятельности.