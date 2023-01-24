Свердловский избирком уточнил число избирателей

В Свердловской области число избирателей стабильно. Фото: Алексей Кунилов

По состоянию на 1 января 2023 года численность избирателей в Свердловской области составила 3 298 665 человек, об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

По данным избирательной комиссии региона, число избирателей подсчитывается два раза в год: 1 января и 1 июня. Список составляется на основе данных, которые предоставляют главы муниципалитетов.

В областном избиркоме отметили, что на Среднем Урале количество избирателей держится на стабильном уровне. 1 января 2022 года их было 3 299 652 человека. В некоторых территориях за последний год число избирателей увеличилось. Например, их стало больше в Екатеринбурге, Арамиле, Верхней Пышме, Березовском, Среднеуральске, Сысерти и Белоярском.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в 2023 году может измениться схема выборов в городскую думу.