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24 января 2023, 10:19

Свердловский избирком уточнил число избирателей

Избирательный участок

В Свердловской области число избирателей стабильно. Фото: Алексей Кунилов

По состоянию на 1 января 2023 года численность избирателей в Свердловской области составила 3 298 665 человек, об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

По данным избирательной комиссии региона, число избирателей подсчитывается два раза в год: 1 января и 1 июня. Список составляется на основе данных, которые предоставляют главы муниципалитетов.

В областном избиркоме отметили, что на Среднем Урале количество избирателей держится на стабильном уровне. 1 января 2022 года их было 3 299 652 человека. В некоторых территориях за последний год число избирателей увеличилось. Например, их стало больше в Екатеринбурге, Арамиле, Верхней Пышме, Березовском, Среднеуральске, Сысерти и Белоярском.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в 2023 году может измениться схема выборов в городскую думу.

Областная газета Свердловской области

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