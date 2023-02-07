Александр Харлов: «Приходится оперативно реагировать»

Фото: Павел Ворожцов.

10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. В преддверии профессионального праздника представитель МИД России в Екатеринбурге Александр ХАРЛОВ в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал, как изменился фронт работы дипломатов в период новых вызовов, дал оценку состоянию внешнеэкономических связей Уральского региона и удивил тем, что число обращений от граждан ЕС за право жить и работать в России растет.

– Александр Владимирович, год назад Россия вступила в период новых вызовов и задач. Как изменилась работа сотрудников дипломатического корпуса и конкретно вашего представительства после начала спецоперации?

– Время сложное – и, думаю, не только для дипломатии. Произошли тектонические сдвиги в геополитике, во всех сферах отношений между государствами. Доверие и уважение подорваны. И началось это не в прошлом году. Достаточно вспомнить трагедию Югославии, Ливии, Ирака, Сирии. Наши так называемые европейские партнеры более не делают вид, что ищут консенсус. Предпочитают действовать с позиции силы.

Мы вовлечены в глобальные процессы, происходящие вокруг нас. Поэтому были внесены кардинальные коррективы в план нашей работы. Для разъяснения сути происходящих событий мы организовывали встречи с жителями Украины, в том числе из западной ее части, которые учатся или работают на Урале, встречи с молодым поколением Донбасса, с военкорами. Включились в оказание посильной помощи беженцам. Приходится оперативно реагировать на запросы представителей нашего бизнеса, у которых возникали и возникают проблемы с логистикой, поиском новых партнеров.

– Как строятся сейчас отношения с зарубежными коллегами-дипломатами?

– Россия, как и предписывают Венские конвенции 1961, 1963 годов, создает все условия для работы дипломатических миссий на своей территории. Но вынужден с сожалением констатировать, что в прошлом году закрыли свои консульские учреждения Болгария, Чехия, Украина, прекратили свою деятельность ряд почетных консулов. Тем не менее на сегодняшний день на территории деятельности Представительства МИД России в Екатеринбурге (а это все субъекты УрФО плюс Пермский край) работают 17 консульских учреждений и 18 почетных консулов… В том числе Германии, Франции, Великобритании, Венгрии, Кипра.

– По линии внешнеэкономических связей в связи с санкциями сегодня что происходит? В частности, у Свердловской области?

– Состояние экономических связей Свердловской области оцениваю как стабильное. Вы посмотрите сами: нам предрекали крах экономики в апреле прошлого года, потом летом, затем в октябре. И что?! Да, были сложные моменты и периоды. В первой половине 2022 года было достаточно много вопросов по линии бизнеса. Сейчас в основном они решены, установлены новые контакты с поставщиками и потребителями, отлажены логистические цепочки.

Обратите внимание хотя бы на количество работающих строительных кранов в Екатеринбурге. Строительство считается лакмусовой бумажкой состояния экономики. Оно продолжается, значит – дела обстоят хорошо. В моем родном Алапаевске принято решение воссоздать крупный металлургический завод. И это в условиях санкций!

Если у меня и были какие-то тревоги по поводу устойчивости нашей экономики, они пропали на прошлогодней выставке «ИННОПРОМ». Я как раз беседовал с двумя представителями немецкого бизнеса, когда к нам подошел мой хороший знакомый еще из команды Эдуарда Росселя и с удивлением рассказал, что нашел на выставке трех екатеринбургских производителей продукции, которую раньше он покупал в Германии. Видели бы вы лица моих зарубежных собеседников! Они поняли, что потеряли крупный сегмент рынка сбыта.

– Наша страна сделала разворот на Восток из-за западных санкций. Тем не менее представители бизнес-сообщества отмечают, что многие компании из недружественных стран неформально прилагают усилия к тому, чтобы остаться на российском рынке. Вы как дипломат это ощущаете?

– Безусловно. Бизнесмены из недружественных стран не хотят терять контакты, заказы и партнеров. Приведу несколько примеров, но в силу понятных причин не назову ни страны, ни имена уральских бизнесменов.

Мне известно о предложении, которое представители бизнеса, скажем так, недружественно настроенной к нам сегодня страны сделали своим бывшим уральским партнерам – создать предприятие по восстановлению энергосистемы в разрушенном украинскими вой­сками Мариуполе. Во время посещения одного из наукоемких предприятий Среднего Урала с удивлением узнал, что в августе прошлого года оно заключило контракт на поставку оборудования в Северную Европу. А в Екатеринбурге представителями недружественных стран создано уже несколько высокотехнологичных предприятий малого бизнеса.

– Сохраняются ли отношения свердловских муниципалитетов с городами-побратимами?

– Мы всегда выступали за то, чтобы побратимские связи были деполитизированы. Это живой ручеек, который позволяет доносить объективную информацию друг о друге. К сожалению, есть примеры разрыва побратимских отношений. Самое интересное, что эти европейские города, казалось бы, сами в большей степени заинтересованы в сохранении этих контактов, но…

В то же время отрадно отметить, что партнеры из недружественных стран наших городов – Полевского, Екатеринбурга, Верхней Пышмы продолжают работу по сохранению побратимских связей. В прошедшем году Ревда уже в условиях специальной военной операции заключила соглашение об установлении побратимских отношений с муниципалитетом Крупа-на-Уни из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

– Осенью прошлого года вы сообщили, что впервые в истории нашего представительства стали поступать обращения иностранных граждан о получении российского гражданства. Кто эти люди, из каких стран? Продолжается ли этот процесс?

– Действительно, с прошлого года мы фиксируем рост обращений из стран ЕС по поводу получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства Российской Федерации. При этом хочу отметить, что на территории России министерство иностранных дел этими вопросами не занимается, поэтому мы видим лишь вершину айсберга, но она заметная.

Конечно, большинство желающих переехать в Россию – бывшие наши соотечественники, но есть и достаточное количество коренных европейцев. Это семьи из Германии, Польши, Франции, Прибалтики… На прошлой неделе получили запрос от представителей нескольких скандинавских стран. Это, как правило, люди с высшим образованием, уже состоявшиеся, многие из них планируют перевести (или уже перевели) сюда бизнес.

Возможно, нам необходимо пересмотреть нормативно-правовую базу для переселения в Россию представителей западных стран. Ведь это не только привлечение интеллектуального и материального капитала, а вопрос имиджа.

– У россиян, в том числе уральцев, существуют два мнения: одни считают, что враждебно к России настроены лишь власти западных стран, а народ испытывает к нам симпатию, другие таких различий не делают. А как по-вашему?

– У меня и у моей семьи сохранились хорошие контакты с друзьями из западных стран – из Словакии, Польши, Франции, Дании, Венгрии и даже Украины. Я думаю, такие контакты есть у многих, их надо поддерживать. Знаю, что мои зарубежные друзья следят за работой Представительства МИД России в Екатеринбурге в социальных сетях. Есть друзья, которые создали в своих странах странички в телеграм-канале типа «СТОПРУСОФОБИЯ».

Что касается дружественных стран – хотелось бы выразить коллегам, иностранным дипломатам, большую признательность за поддержку! И за то, что представители генконсульств и диаспор регулярно передают через нас гуманитарную помощь, в том числе овощи и фрукты – в центры временного размещения беженцев с Украины. Спасибо им большое за это!

Досье «ОГ» Александр ХАРЛОВ, представитель МИД России в Екатеринбурге Родился 10 августа 1967 года в Алапаевске. Окончил Свердловское суворовское училище, Киевское высшее общевойсковое командное училище и Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ), повышал квалификацию в Дипломатической академии МИД России и в Российской академии государственной службы при Президенте РФ. С 2001 по 2004 год работал в представительстве МИД России в Екатеринбурге. С 2004 года – начальник Управления международных связей министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. С 2007 по 2013 год – министр международных и внешнеэкономических связей, член правительства Свердловской области. С 2013 года – представитель МИД России в Екатеринбурге. Владеет английским и французским языками.

Праздник День дипломатического работника отмечается в нашей стране 10 февраля. Он был учрежден указом Президента РФ Владимира Путина в 2002 году. Выбор даты профессионального праздника связан с самым ранним упоминанием в летописях первого внешнеполитического ведомства России – Посольского приказа, созданного в 1549 году.