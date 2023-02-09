В свердловском Заксобрании рассмотрят законопроекты о развитии предпринимательства

Заседание Заксобрания Свердловской области запланировано на 21 февраля. Фото: Галина Соловьева

Совет Законодательного собрания Свердловской области определил повестку предстоящего заседания, которое пройдет 21 февраля. Запланированы 36 вопросов, из которых половина будет посвящена областным законопроектам.

"Среди вопросов есть проект закона "О внесении изменений в статью 13-1 Закона Свердловской области "О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области". Законопроектом предусматривается установление для субъектов малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого ими не только недвижимого (как было ранее), но и движимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности", — отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Законопроектом предлагается установить срок рассрочки оплаты на покупку движимого имущества от 3 до 5 лет. Если инициатива будет одобрена, то предполагается, что поправки в областной закон вступят в силу с 1 марта текущего года, сообщает пресс-служба свердловского Заксобрания.

Также на предстоящем заседании регионального парламента будут представлены доклады трех свердловских уполномоченных — по правам человека, по защите прав предпринимателей и по правам ребенка.

Напомним, также депутаты Заксобрания рассматривают пакет документов, расширяющих список получателей льгот в рамках социальной газификации.