Газификация стала доступнее

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Сегодня состоялось очередное, восемнадцатое, заседание Законодательного Собрания Свердловской области. Народные избранники рассмотрели 33 вопроса. Ключевыми стали ряд поправок в социальные законы. Также депутаты заслушали и обсудили доклады о результатах деятельности в 2022 году Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Наиболее важным итогом сегодняшней работы регионального парламента можно считать принятие целого ряда поправок к законам, направленных на поддержку многодетных семей, ветеранов и участников боевых действий.

Так, внесены изменения в областной Закон «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших из этой категории граждан будут компенсировать 90 процентов затрат на подключение жилья к газовым сетям и 90 процентов затрат на приобретение газового оборудования (включенного в перечень, утвержденный Правительством Свердловской области).

Льгота действует с 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года

Также, согласно принятым изменениям в закон «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области», существенные льготы на газификацию получат многодетные семьи.

«Депутаты продолжают расширять перечень получателей социальных гарантий в сфере газификации, – отметила председатель Законодательного Собрания, один из авторов этой законодательной инициативы Людмила Бабушкина.

В число получателей льгот на компенсацию затрат на подключение жилья к газовым сетям, согласно принятым изменениям в закон «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» включены работники государственных и муниципальных организаций сел и поселков городского типа.

Важные изменения внесены и в закон «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области». В перечень лиц, которым предоставляются бесплатно социальные услуги в форме обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах, теперь включены инвалиды боевых действий.

Также на сегодняшнем заседании были заслушаны и приняты к сведению доклады сразу двух омбудсменов - регионального Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области.

Об итогах работы Уполномоченного по правам человека наша газета писала в № 8 от 14 января, когда Татьяна Мерзлякова была гостьей нашей редакции. Подробнее о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Елены Артюх «ОГ» планирует рассказать в одном из ближайших номеров.

Кроме того, сего депутаты Заксобрания поддержали инициативу губернатора Евгения Куйвашева, касающуюся взносов в фонд капремонта многоквартирных домов. Теперь минимальный размер устанавливается на основании рекомендаций Министерства строительства и ЖКХ РФ один раз в год. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.