Евгений Куйвашев и Виктор Шептий обсудили вопросы взаимодействия свердловского правительства и сенаторов Совфеда

Евгений Куйвашев и Виктор Шептий провели рабочую встречу. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и сенатор Совета Федерации Виктор Шептий провели рабочую встречу. Они обсудили вопросы взаимодействия правительства региона с представителями Совфеда.

Речь идет о совместном продвижении инициатив Свердловской области на федеральном уровне. Как показала практика, данная работа дает эффективный результат. Предложения региона получают федеральную поддержку, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Нужно и в дальнейшем оценивать актуальность повестки. И если какие-то вопросы напрямую касаются интересов Свердловской области, запрашивать экспертную оценку, наше мнение и продвигать наши инициативы", — резюмировал Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее на федеральном уровне была утверждена презентованная Евгением Куйвашевым программа модернизации коммунальной инфраструктуры на Среднем Урале.