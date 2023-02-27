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27 февраля 2023, 18:58

Евгений Куйвашев и Виктор Шептий обсудили вопросы взаимодействия свердловского правительства и сенаторов Совфеда

Евгений Куйвашев и Виктор Шептий

Евгений Куйвашев и Виктор Шептий провели рабочую встречу. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и сенатор Совета Федерации Виктор Шептий провели рабочую встречу. Они обсудили вопросы взаимодействия правительства региона с представителями Совфеда.

Речь идет о совместном продвижении инициатив Свердловской области на федеральном уровне. Как показала практика, данная работа дает эффективный результат. Предложения региона получают федеральную поддержку, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Нужно и в дальнейшем оценивать актуальность повестки. И если какие-то вопросы напрямую касаются интересов Свердловской области, запрашивать экспертную оценку, наше мнение и продвигать наши инициативы", — резюмировал Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее на федеральном уровне была утверждена презентованная Евгением Куйвашевым программа модернизации коммунальной инфраструктуры на Среднем Урале. 

Областная газета Свердловской области

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