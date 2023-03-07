Оргкомитет принял первые решения по организации праймериз "Единой России" в Ирбитском округе и в Екатеринбурге

"Единая Россия" проведет праймериз по довыборам в Законодательное собрание Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловском региональном отделении партии "Единая Россия" приняли решения о проведении предварительного голосования на дополнительных выборах в Заксобрание региона по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 и по выборам в Екатеринбургскую городскую думу. Заседания оргкомитетов по подготовке к праймериз провел губернатор Свердловской области, секретарь регионального отделения партии Евгений Куйвашев.

"Перед нами стоит важная и очень ответственная задача — провести предварительное голосование по определению кандидатур для выдвижения от партии "Единая Россия" на предстоящих выборах. Оно должно пройти четко, организованно, открыто, с широкой поддержкой жителей. В результате праймериз должны определиться достойные кандидаты, которые будут пользоваться доверием избирателей и смогут обеспечить успех партии "Единая Россия" на предстоящих выборах", — сказал Евгений Куйвашев.

На заседании были утверждены сроки проведения праймериз, форма документов, порядок их хранения, передачи и уничтожения. Также был определен объем данных, которые необходимо будет представить кандидатам, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Документы на участие в предварительном голосовании будут принимать с 8 марта по 27 апреля в региональном исполкоме партии в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург, 7, кабинет 301. Время приема: будни с 10:00 до 17:00. Также подать заявки можно через сайт предварительного голосования.

Кроме того, оргкомитеты утвердили для кандидатов форму, порядок размещения и темы видеоконтента для публикации в интернете.