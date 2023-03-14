Женский парламент Свердловской области обсудил Национальную стратегию действий в интересах женщин

Женщины-политики обсудили Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной

Сегодня председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела заседание регионального Женского парламента, на котором обсудили Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Об этом политик написала в своем telegram-канале.

"В редакции прошлого документа, действовавшего в 2017–2022 гг., было в три раза меньше показателей, определяющих государственную политику по сокращению гендерного неравенства. Теперь акцентов в работе стало больше: в их числе популяризация технических специальностей среди женщин, а особое внимание уделено репродуктивному здоровью", — написала Людмила Бабушкина.

По ее словам, национальная стратегия определила высокую планку, мотивируя добиваться поставленных целей, не дожидаясь 2030 года. Все необходимые ресурсы для этого есть, работа ведется: развивается женское предпринимательство, решен вопрос о строительстве нового здания Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества — его начнут строить уже в этом году.

Людмила Бабушкина подчеркнула, главное, чтобы женщины видели результат реализации стратегии, поддержку общества и власти. Поэтому она призвала членов Женского парламента проявлять инициативу и реагировать на вызовы времени.

Председатель ЗакСО предложила следующее заседание регионального Женского парламента посвятить обсуждению темы помощи семьям мобилизованных. Планируется разработать брошюру, где будут подробно разъяснены все тонкости получения выплат, кому они полагаются, как их получить и куда обращаться.

Напомним, в Тюмени прошел форум активистов партийного проекта "Женское движение Единой России" регионов Уральского федерального округа.