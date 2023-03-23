В Свердловской области началось формирование участковых избирательных комиссий

Предложения по кандидатурам в ТИК рассмотрят с 30 марта по 28 апреля. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области началась работа по формированию участковых избирательных комиссий (УИК) на новый срок полномочий. Планируется обновление состава 2 393 УИК, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Предложения по претендентам будут рассматривать территориальные избирательные комиссии (ТИК) с 30 марта по 28 апреля 2023 года.

Кандидатов на включение в состав УИК могут предложить политические партии, общественные объединения, собрания избирателей по месту жительства, работы, учебы, а также думы муниципалитетов (представительный орган муниципального образования).

Отметим, в этом году в Екатеринбурге пройдут выборы в городскую думу. Депутатов изберут по новой схеме: 25 человек будут отобраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.

Напомним, ранее Свердловский избирком уточнил число избирателей.