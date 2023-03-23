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23 марта 2023, 18:21

Евгений Куйвашев назначил Анну Кузнецову министром АПК Свердловской области

Встреча Евгения Куйвашева и Анны Кузнецовой

В Свердловской области назначен новый министр АПК. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост регионального министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анны Кузнецовой. К исполнению полномочий она приступит 28 марта, сообщает департамент информационной политики региона. 

"Знаю, что у вас большой опыт, вы достаточно давно работаете в агропромышленном комплексе. Думаю, ваши знания и умения принесут пользу Свердловской области. Вам уже — с места в карьер — нужно вплотную заниматься подготовкой к посевной, а также выстраивать взаимоотношения с федеральным министерством", — отметил Евгений Куйвашев.

Анна Кузнецова поблагодарила главу региона за оказанное доверие.

"Действительно, я в министерстве работаю уже три года, у меня была возможность погрузиться во многие вопросы. До этого я много лет работала в реальном секторе экономики, понимаю механизмы: как это работает изнутри. И, безусловно, вижу для себя ключевые задачи не только в текущей работе, но и какие-то стратегические планы и проекты, которые бы помогли нашим аграриям и работали бы на благо Свердловской области", — отметила она. 

Анна Кузнецова родом из Асбеста. Окончила Уральский государственный экономический университет по специальности "технология продуктов общественного питания, инженер-технолог". Работала в общепите Екатеринбурга, занимала руководящие должности на крупнейших предприятиях Среднего Урала, которые занимаются производством мясной и молочной продукции. В региональном минАПК она работает с 2020 года, куда пришла на пост заместителя министра.

Областная газета Свердловской области

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