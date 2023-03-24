Глава Среднеуральска Александр Ковальчик подал в отставку

Александр Ковальчик уходит с поста главы Среднеуральска по семейным обстоятельствам. Фото: Павел Ворожцов

Глава Среднеуральска Александр Ковальчик, занимавший данный пост с 2021 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию, информацию журналисту "Областной газеты" подтвердили в пресс-службе городской администрации.

"В заявлении Александр Ковальчик написал, что уходит с поста главы по семейным обстоятельствам. Сейчас он до 30 марта находится в отпуске. Где продолжит работать, не сообщил", — рассказали в пресс-службе администрации Среднеуральска.

В начале марта 2023 года заместителем главы Среднеуральска был назначен бывший глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенок. Сейчас он исполняет обязанности главы городского округа.

Досье Алексей Стасенок родился 3 июня 1988 года в Нижней Туре. Окончил Уральский техникум экономики и права по специальности "правоведение", Уральскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция" и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности "экономика". Служил в свердловском управлении Следственного комитета, работал в мэрии Верхней Пышмы. В 2017 году назначен главой ГО Нижняя Тура, став самым молодым руководителем муниципалитета в Свердловской области.

Напомним, в декабре прошлого года главой Богдановича избран Олег Нейфельд.