Евгений Куйвашев назначил министром инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова

Вадим Третьяков приступит к исполнению обязанностей с 28 марта. Фото: telegram-канал "Не для протокола"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Вадима Третьякова главой регионального министерства инвестиций и развития. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Новый министр приступит к исполнению обязанностей с 28 марта.

Сообщается, что Вадим Третьяков родом из Казахской ССР. Он окончил Актюбинский педагогический институт, а позднее —Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития России.

Трудовая деятельность Вадима Третьякова в разные годы проходила на предприятиях Казахстана, где он занимался развитием внешнеэкономических связей. Также работал в качестве руководителя в различных коммерческих организациях Москвы.

До назначения на пост главы министерства инвестиций и развития Свердловской области занимал должности в ОАО "Особые экономические зоны", Министерстве РФ по делам Крыма, Минэкономразвития России.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев назначил Анну Кузнецову министром АПК Свердловской области.