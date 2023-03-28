Депутаты свердловского Заксобрания готовятся одобрить две инициативы Евгения Куйвашева

Инициативы касаются предоставления мер поддержки и дополнительных стимулов бизнесу региона. Фото: Галина Соловьева

Депутаты Заксобрания региона сегодня готовятся одобрить две инициативы, предложенные губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Речь идет о законопроектах, касающихся мер поддержки и дополнительных стимулов для бизнеса.

В частности, один законопроект предусматривает освобождение предприятий от уплаты налога на имущество и снижение уровня налога на прибыль до 13,5%. Речь идет о промышленниках, которые инвестируют в импортозамещение более 300 млн рублей.

Второй законопроект касается предоставления дополнительных стимулов бизнесу, который строит в Свердловской области школы и детские сады. Предприниматель будет освобожден от имущественного налога на 5 лет в случае, если он вложит в возведение школы минимум на 100 мест не меньше 200 млн рублей, в строительство детсада с количеством мест не меньше 50 — от 100 млн рублей.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил разработать дополнительные меры поддержки промышленного сектора на Среднем Урале.