В Свердловской области будет учрежден знак отличия "Трудовая доблесть Урала"

Награда будет присуждаться свердловчанам, которые имеют не менее 20 лет стажа работы по рабочим профессиям. Фото: Павел Ворожцов

На заседании комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления депутаты в трех чтениях рассмотрели проект закона "О знаке отличия Свердловской области "Трудовая доблесть Урала". Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

С законодательной инициативой об учреждении знака "Трудовая доблесть Урала" выступил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Согласно законопроекту, новая региональная награда будет присуждаться свердловчанам, которые имеют не менее 20 лет стажа работы по профессиям рабочих в организациях Среднего Урала, а также тем, кто стал победителями всероссийского или регионального конкурса профмастерства или имеет одну или несколько из следующих наград:

государственную награду Российской Федерации,

поощрение Президента РФ, поощрение Правительства РФ,

награду федерального органа исполнительной власти,

награду Свердловской области,

почетное звание Свердловской области,

награду высшего органа госвласти Свердловской области,

знак отличия государственной корпорации.

Принятие регионального закона "О знаке отличия Свердловской области "Трудовая доблесть Урала" позволит повысить престиж профессий рабочих, подчеркнет социальную значимость их труда для государства и общества.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что медаль "Трудовая доблесть Урала" появится по инициативе Евгения Куйвашева.