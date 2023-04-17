Евгений Куйвашев обсудил с главами западных муниципалитетов Свердловской области вопросы развития территорий

В западных муниципалитетах большого внимания требует состояние жилищно-коммунального хозяйства, качество автомобильных дорог. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рамках рабочей встречи с главами Красноуфимска, Красноуфимского района и Ачита губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нацелил их на решение вопросов развития западных территорий региона, а также обсудил их предложения по развитию инфраструктуры территорий и по поддержке социальной сферы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Знаю, что в ваших муниципалитетах многое делается для решения комплексных проблем, есть реальные позитивные сдвиги. Постепенно обновляется социальная инфраструктура, благоустраиваются улицы и скверы, набирает обороты социальная газификация", — сказал Евгений Куйвашев.

По его словам, маршрут "Ласточки" Екатеринбург — Красноуфимск — популярный и востребованный. Строительство скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург откроет для западных муниципалитетов и их жителей новые возможности. Но впереди еще много работы. Так, большого внимания требует состояние жилищно-коммунального хозяйства, качество автомобильных дорог. В школах и больницах не хватает квалифицированных кадров.

Отметим, что рабочая встреча состоялась в ходе визита губернатора в Красноуфимск. В ней участвовали глава городского округа Красноуфимск Михаил Конев, глава муниципального образования Красноуфимский округ Олег Ряписов и глава Ачитского городского округа Дмитрий Верзаков.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев проконтролировал старт строительства нового дома для учителей и врачей в Красноуфимске.