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18 апреля 2023, 17:48

Губернатор назначил директора свердловского областного департамента по обеспечению деятельности судей

Зал мирового судьи

Алексей Намятов возглавил областной департамент по обеспечению деятельности мировых судей. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Алексея Намятова директором департамента по обеспечению деятельности мировых судей и судебных участков региона. Глава региона подписал соответствующий указ, сообщает департамент информационной политики области.

Алексей Намятов родился в Свердловской области в селе Елань Байкаловского района. Окончил Уральскую государственную юридическую академию.

Имеет опыт работы на муниципальной службе. Некоторое время работал в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, занимая различные должности. С 2012 года Алексей Намятов перешел на работу в региональное правительство. С 2016 года и до настоящего времени занимал должность заместителя управляющего делами губернатора и правительства Свердловской области.

Прежний руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ольга Белоножкина ранее заняла пост заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области.

Ранее, Президент России назначил судей в Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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