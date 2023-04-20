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20 апреля 2023, 16:15

Евгений Куйвашев и Рустэм Марданов отметили эффективность взаимодействия Банка России и Свердловской области

Евгений Куйвашев, Рустэм Марданов

Евгений Куйвашев поблагодарил Рустэма Марданова за время совместной работы и внимание к Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В ходе рабочей встречи губернатор Евгений Куйвашев и начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов обсудили вопросы взаимодействия ЦБ РФ со Свердловской областью. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Прежде всего, хочу выразить вам признательность и благодарность за время совместной работы, за ваше внимание к Свердловской области, за большую поддержку, которую вы оказывали развитию региона. Последние годы были непростыми, ставили перед нами нестандартные задачи", — отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, благодаря конструктивному сотрудничеству региону удалось сохранить устойчивость экономики в период пандемии. Многое удалось сделать и в условиях санкционного давления.

Отметим, Рустэм Марданов назначен новым руководителем Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. К работе в новой должности он приступит 1 мая.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с Эльвирой Набиуллиной.

Областная газета Свердловской области
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