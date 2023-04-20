Евгений Куйвашев и Виктор Шептий обсудили совместную работу по укреплению социальной стабильности в Свердловской области

Евгений Куйвашев и Виктор Шептий обсудили выстраивание работы в рамках единой системы публичной власти. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рамках рабочей встречи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и сенатор Российской Федерации Виктор Шептий обсудили ход выполнения актуальных для региона задач.

Правительство Свердловской области взаимодействует с сенаторами и депутатами Государственной думы, которые избраны от нашего региона, в вопросах укрепления экономики, преодоления негативного влияния санкций, обеспечения инвестиционного и инновационного роста, упрочения социальной стабильности.

Отметим, встреча прошла в преддверии Дня местного самоуправления, который отмечается в Российской Федерации 21 апреля. Механизмы развития муниципальных образований на территории Свердловской области и выстраивание работы в рамках единой системы публичной власти стали еще одной темой обсуждения, сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, ранее Владимир Путин включил Владимира Якушева и Евгения Куйвашева в состав Совета по развитию местного самоуправления.

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