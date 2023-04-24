Главы Свердловской и Ферганской областей подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предполагает сотрудничество в сферах промышленности, торговли, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область и Ферганская область Республики Узбекистан будут развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и иных сферах. Соответствующее соглашение подписали губернатор Евгений Куйвашев и хоким Хайрулло Бозаров в рамках визита свердловской делегации в Фергану.

Документ предполагает всестороннее сотрудничество в сферах промышленности и торговли, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, туризма, инвестиционной и инновационной деятельности. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Мы давно знакомы с хокимом — с того времени, когда он возглавлял другой регион Узбекистана, Наманганскую область. Нам удалось тогда выстроить четкие конструктивные взаимоотношения, прежде всего между нашими предприятиями. Сегодня мы закрепляем договоренности о сотрудничестве с Ферганской областью", — рассказал Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, за время пребывания в Фергане свердловская делегация подробно обсудила с узбекскими коллегами векторы взаимодействия в сферах промышленности и сельского хозяйства, так как регион заинтересован в том, чтобы на прилавках магазинов были продукты из Ферганской области.

Делегация Свердловской области в Фергане. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Заключение соглашения стало продолжением последовательной совместной работы и сотрудничества Свердловской и Ферганской областей, которое длится с 2021 года.

"Я очень рад, что дело, которое мы начали в Намангане, продолжается в Фергане. Мы подписали соглашение, которое расширит двусторонние отношения во многих сферах: в экономике, торговле, образовании. Также мы договорились о развитии наших отношений в культурной и туристической сферах", — заключил Хайрулло Бозаров.

Отметим, аналогичные соглашения о сотрудничестве действуют между Свердловской областью и Ташкентом, а также Наманганской областью.

Евгений Кувашев и Хайрулло Бозаров подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее главы Свердловской и Ферганской областей обменялись опытом реализации современных образовательных проектов.

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