Евгений Куйвашев и Роман Головченко обсудили перспективы сотрудничества Свердловской области и Республики Беларусь

Роман Головченко и Евгений Куйвашев обсудили перспективы сотрудничества. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Политики обсудили направления взаимовыгодного сотрудничества: поставки техники, кооперационные связи, участие белорусской стороны в выставке ИННОПРОМ.

"У нас насыщенная двусторонняя повестка, мы активно готовимся к участию в международной выставке ИННОПРОМ. Действительно, очень тесные связи у свердловчан с Республикой Беларусь. В годы Великой Отечественной войны здесь, на Урале, ковали Победу, в том числе и наши земляки, обеспечивая всем необходимым фронт. В то же время многие свердловчане участвовали в освобождении Беларуси, участвовали в послевоенном восстановлении Минска. Конечно, нас связывает не только наше героическое прошлое, но и очень перспективное настоящее и будущее. Планируя в этом году свое участие в выставке ИННОПРОМ в качестве страны-партнера, мы очень содержательно к этому готовимся", — приводит слова Романа Головченко департамент информационной политики Свердловской области.

По словам премьер-министра Республики Беларусь, около 120 белорусских предприятий и организаций подали заявки на участие в выставке, которая пройдет летом в Екатеринбурге.

Роман Головченко также отметил стабильно высокие объемы взаимной торговли. В 2021 году эта цифра составляла около полумиллиарда долларов, а в 2022 году достигла 750 миллионов долларов. Первые цифры этого года также говорят о тенденции к росту.

Евгений Куйвашев назвал Республику Беларусь давним и надежным партнером и проверенным другом Свердловской области. По его словам, экономические связи крепнут с каждым годом. Развивается межпарламентское и межмуниципальное сотрудничество. Успешно реализуются крупные кооперационные проекты в промышленности. Развитию деловых контактов и появлению новых проектов во многом способствует традиционное участие большой делегации Республики Беларусь в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"В этом году мы возлагаем особые надежды на расширение прямых бизнес-контактов, поскольку Республика Беларусь стала страной-партнером ИННОПРОМа. В свою очередь, делегация Свердловской области примет участие в мероприятиях выставки БЕЛАГРО, в обсуждении вопросов укрепления продовольственной безопасности", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он также отметил большой опыт сотрудничества Свердловской области и Республики Беларусь в сферах образования и культуры, волонтерской деятельности и развития молодежного движения, сохранения исторической памяти и духовного наследия.

Политики также обсудили поставки белорусской техники в регион: троллейбусов, которые поступили в Екатеринбург к 300-летию, автодорожной техники, БелАЗов. Роман Головченко отметил большой потенциал двустороннего сотрудничества в сфере станкостроения.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что товарооборот Свердловской области с Республикой Беларусь достиг исторического максимума.

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