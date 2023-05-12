Свердловские парламентарии укрепляют сотрудничество региона с Республикой Армения

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области

Председатель Законодательного Собрания Людмила БАБУШКИНА провела рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в России Вагаршаком АРУТЮНЯНОМ. Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об обмене опытом в сфере законотворчества и возможности увеличения товарооборота между Республикой и регионом.

– Это наша первая встреча. Надеюсь, что она даст старт длительному сотрудничеству. Мы готовы пригласить к себе делегацию парламентариев из Республики Армения. Нам есть, что обсудить, обменяться накопленным опытом в сфере законотворчества, социально-экономического развития. В июле на Среднем Урале будет проходить международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2023». Безусловно, участие в этом масштабном мероприятии будет интересным для зарубежных партнеров, – отметила Людмила Бабушкина.

Вагаршак Арутюнян подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества Республики Армения с российскими регионами, выразив готовность к организации взаимодействия в рамках межпарламентских контактов. У Свердловской области уже был успешный опыт сотрудничества с Араратской областью Армении. Стороны договорились, что эту практику нужно продолжать.

Также обсуждалась возможность взаимодействия в промышленной отрасли и культурной сфере. Например, армянской стороне может быть интересна продукция свердловских предприятий – Туринского целлюлозно-бумажного комбината и Богдановичского огнеупорного завода, с которым у партнеров из Армении уже налажено сотрудничество, а также производимые в регионе противовирусные препараты, в их числе триазавирин.

Речь шла и о дальнейшем укреплении культурных связей. Напомним, с 11 по 16 мая на Среднем Урале проходят мероприятия в рамках Дней Армении.