В свердловском Заксобрании рассмотрят инициированный губернатором законопроект о помощи погорельцам

Ближайшее заседание свердловского Заксобрания запланировано на 23 мая. Фото: Галина Соловьева

Депутаты свердловского Заксобрания рассмотрят законопроект, расширяющий категории лиц на получение материальной помощи, которые попали в трудную жизненную ситуацию в результате пожаров. Инициатива предложена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Согласно законопроекту, материальная помощь будет распространяться не только на граждан, зарегистрированных по месту жительства в уничтоженных огнем домах, но и тех, кто там проживал без регистрации", — сообщила в своем telegram-канале председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

По данным Людмилы Бабушкиной, принятие нормы поможет сельским жителям, в особенности пожилым людям, не оформлявшим регистрацию, в дальнейшем не остаться без жилья.

Уточняется, что законопроект будет распространяться на граждан, чьи дома сгорели в пожарах после 31 марта 2023 года. Инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании свердловского Заксобрания, которое запланировано на 23 мая.

Напомним, сегодня с погорельцами из Сосьвы и Таежного встретились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС РФ Александр Куренков.

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