Депутаты свердловского Заксобрания приняли законопроекты о социальных гарантиях для ветеранов и погорельцев. Фото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области

На очередном заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты приняли ряд важных социальных законопроектов. Среди них — закон о социальной поддержке свердловских ветеранов. Также расширен перечень категорий людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации в связи с уничтожением или повреждением жилья.

Так, внесены изменения в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области", сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

По словам председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, дополняется перечень ветеранов боевых действий, которым на территории региона предоставляются меры социальной поддержки. В него войдут защитники Донбасса, в том числе те, кто принимал участие в боевых действиях в составе:

Вооруженных сил ДНР;

Народной милиции ЛНР;

воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года;

граждане, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. В их числе добровольцы и бойцы ЧВК "Вагнер".

"Для ветеранов, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", установлены те же меры социальной поддержки, которые предусмотрены для пожилых людей, отмеченных знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя". Это позволит повысить уровень их социальной защищенности", — отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Кроме того, по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева принят еще один законопроект. Согласно ему расширяется категория лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с уничтожением или повреждением жилья, для получения материальной помощи. Теперь соцподдержка будет распространяться не только на тех, кто зарегистрирован по месту жительства в уничтоженных огнем домах, но и тех, кто там проживал без регистрации. Закон будет применяться к тем, кто потерял жилье в результате пожаров после 31 марта 2023 года.

Ранее "Областная газета" писала, что в свердловском Заксобрании рассмотрят инициированный губернатором законопроект о помощи погорельцам.