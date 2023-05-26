Свердловский избирком и профсоюзы договорились о сотрудничестве

Стороны договорились о сотрудничестве в информировании жителей региона о предстоящих выборах. Фото: Павел Ворожцов

Соглашение о сотрудничестве подписали Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) и Избирательная комиссия региона. Свои подписи под документом поставили руководитель ФПСО Андрей Ветлужских и председатель облизбиркома Елена Клименко.

Стороны договорились о сотрудничестве в информировании жителей региона о предстоящих выборах — как в единый день голосования 10 сентября 2023 года, так и дальнейшем. Также совместно с профсоюзами будет усилена работа по повышению правовой культуры граждан.

"Это далеко не первый опыт сотрудничества с профсоюзными организациями, у нас налажены хорошие партнерские отношения. Надеемся совместно усилить информирование избирателей на предприятиях, разъяснять людям изменения законодательства и, что самое главное, разъяснять права", — заявила в ходе брифинга председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Также Елена Клименко напомнила, что информирование граждан об изменениях в законодательстве идет, о предстоящих выборах — идет непрерывно с использованием всех каналов коммуникации. Отдельно глава облизбиркома выделила платформу Госуслуги, где каждый человек, открыв вкладку "Выборы", может найти самую полную информацию о том, где находится избирательный участок, в какие часы он работает, может уточнить свои данные для участия в выборах.

Как отметил председатель ФПСО Андрей Ветлужских, интерес к выборам среди членов профсоюзов очень высок, и активисты совместно с избирательной комиссией будут работать над тем, чтобы обеспечить людей полной, а самое главное, достоверной информацией.

"Мы готовы к сотрудничеству", — резюмировал Андрей Ветлужских, добавив, что важно не только обеспечить легитимность и прозрачность выборов, но и сделать все возможное, чтобы создать комфортные в плане информированности условия для избирателей.

Напомним, что 10 сентября 2023 года в Свердловской области состоится голосование в рамках 11 кампаний. Пройдут выборы в городские думы Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Качканара; дополнительные выборы депутата Законодательного собрания области по Ирбитскому округу № 13; довыборы одного депутата думы ГО Белоярский. В сельских поселениях Восточное и Галкинское одновременно будут выбирать глав и депутатов местных дум. В сельском поселении Обуховское выберут депутатов местной думы. Дополнительные выборы также пройдут в гордуму Каменска-Уральского.

Ближайшая избирательная кампания федерального уровня — выборы Президента России в марте 2024 года.