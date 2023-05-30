Евгений Куйвашев отметил высокий уровень организации праймериз на Среднем Урале

В ходе очного оргкомитета озвучены предварительные итоги праймериз. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На оргкомитете по проведению праймериз в регионе губернатор Свердловской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Куйвашев отметил высокий уровень организации предварительного голосования. В нем приняли участие 135 462 уральца.

"Праймериз прошли с достаточным количеством проголосовавших. По меркам страны мы одни из лучших. Я думаю, что по праву. Такая показательная процедура говорит о том, что интерес к политической жизни у нас в регионе растет. Я уверен, что мы достойно проведем избирательную кампанию 10 сентября", — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

В ходе очного оргкомитета озвучены предварительные итоги праймериз, окончательные будут оглашены на Генсовете партии "Единая Россия" 30 мая в 18:00.

Напомним, предварительное электронное голосование по определению кандидатов на выборах в представительные органы Свердловской области завершилось 28 мая. Праймериз прошли на территории 25 муниципальных образований. В ходе голосования определялись кандидаты от "Единой России" в 11 избирательных кампаниях.

По словам председателя оргкомитета по организации и проведению предварительного голосования, руководителя регионального исполкома партии "Единая Россия" Дмитрия Жукова, завершившееся предварительное голосование показало беспрецедентную явку в Екатеринбурге. Показатель по сравнению с 2021 годом значительно вырос. Явка в уральской столице достигла 10,83% — это 119 998 человек.

Лидеры праймериз включены в итоговые списки кандидатов предварительного голосования по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. Итоги электронного предварительного голосования опубликованы на официальном сайте.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области подвели итоги электронного предварительного голосования "Единой России".

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