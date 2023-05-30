Инвесторы из Поднебесной оценили туристический потенциал «Большой Сысерти»

В эко-комплексе гостей из КНР угостили медом и рассказали об уникальной методике оздоровления – сне на пчёлах. Фото: Департамент информполитики СО

Китайским предпринимателям в ходе визита на Средний Урал презентовали туркластер «Большая Сысерть» с целью развития туристического потока. Инвесторы выделили заинтересовавшие их направления. Бизнес-миссия организована свердловским региональным отделением «Деловой России». Напомним, развитие въездного туризма – одна из задач нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

– Россия и Китай – страны с огромным туристическим потенциалом и возможностями для взаимного сотрудничества в рамках инвестиций и обмена турпотоками. В этом году у нас в Екатеринбурге пройдет Российско-Китайское ЭКСПО. Если раньше туристы из Китая выбирали для путешествий Москву и Санкт-Петербург, то сейчас они все больше открывают для себя Урал и его фантастическую природу, а инвесторы видят возможности для работы в нашем регионе, – сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Китайские бизнесмены обсудили организацию туров для гостей со средними доходами и для VIP-туристов.

– Для нас было важно обсудить с предпринимателями Китайской Народной Республики два вопроса: какой отдых нужен китайским туристам на Урале и в какие туристические объекты они готовы инвестировать деньги, – рассказал генеральный директор Управляющей компании туркластерами Свердловской области, председатель регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич.

Предприниматели из КНР выразили готовность открыть в Сысерти китайский ресторан (выступить в роли инвестора и ресторатора) и участвовать в создании на Урале китайского центра нетрадиционной медицины.