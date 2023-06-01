Видна производительность труда

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков вручает памятную статуэтку представителю АО «Б-Истокское РТПС», менеджеру по персоналу Надежде Маловой. Фото: Павел Ворожцов.

195 предприятий Свердловской области вовлечены в национальный проект «Производительность труда». 31 мая в рамках форума промышленных предприятий, посвященного реализации проекта в регионе, Алексей ШМЫКОВ наградил лучших участников реализации нацпроекта.

В ходе работы форума топ-менеджеры 70 свердловских предприятий выработали решения для увеличения прибыли за счет внутренних резервов производительности, а также познакомились с такими инструментами, как оптимизация производственных и бизнес-процессов, мотивация и вовлеченность персонала и другими.

Первый заместитель губернатора, куратор проекта «Производительность труда» Алексей Шмыков на полях форума наградил 16 региональных предприятий, принявших активное участие в реализации проекта.

— Предприятия-участники могут рассчитывать на серьезную господдержку, как организационную, так и финансовую — в привлечении льготных займов и применении инвестиционного налогового вычета, — сказал Алексей Шмыков.