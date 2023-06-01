Развитие восточных территорий Свердловской области обсудили Евгений Куйвашев и Виктор Шептий

Евгений Куйвашев положительно отметил работу сенатора Виктора Шептия в Совфеде. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Куйвашев провел встречу с сенатором Совета Федерации Виктором Шептием. Политики обсудили развитие восточных территорий региона.

До перехода на работу в Совфед Виктор Шептий являлся депутатом Законодательного собрания Свердловской области, он представлял одномандатный округ № 13 (Ирбитский округ). Губернатор попросил сенатора не снижать внимания в решении вопросов муниципалитетов, расположенных на востоке региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В целом вы очень правильно и достойно сегодня представляете нашу область. Я рад, что инициативы, которые исходят сегодня из Свердловской области, поддерживают. Но прошу не забывать о вашем избирательном округе. Я думаю, что вам нужно проявить внимание к этому вопросу. Я вас прошу это сделать", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

"Спасибо, Евгений Владимирович. Все муниципалитеты, которые в округ входят, действительно всегда показывали хороший результат по поддержке ваших инициатив в том числе. И это не просто так, потому что всегда разъяснительная работа идет, есть внимание к запросам, к проектам, которые предлагаются", — сказал Виктор Шептий.

В ходе встречи политики также обсудили итоги предварительного электронного голосования "Единой России" в Свердловской области.

Напомним, на Среднем Урале участие в праймериз приняли 135 462 свердловчанина. Евгений Куйвашев отметил высокий уровень организации предварительного голосования в регионе.

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