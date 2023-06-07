ЦИК согласовал проведение в Свердловской области дистанционного электронного голосования

Свердловский избирком считает необходимым глубоко и всесторонне, взвешенно оценить перспективу применения ДЭГ. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова предложила провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в единый день голосования в 24 субъектах. Среди них — Свердловская область.

Региональная избирательная комиссия Свердловской области рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на одном из заседаний в течение июня, после назначения дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы понимаем большой интерес к этой теме. Однако имеются законные сроки. Свердловский избирком считает необходимым глубоко и всесторонне, взвешенно оценить перспективу применения ДЭГ в разрезе каждой территории, где пройдут выборы. Необходим комплексный подход — ведь мы в первую очередь должны заботиться об интересах избирателей", — говорится в сообщении пресс-службы избирательной комиссии Свердловской области.

Отметим, решение о дополнительных выборах в Законодательное собрание будет принято 9 июня. После официального опубликования документа о назначении этих выборов в течение 10 дней будет принято решение о количестве дней голосования. Максимально — три дня подряд.

Также избирком Свердловской области примет постановление, которое конкретизирует перечень избирательных кампаний, где будет применяться дистанционное электронное голосование.

Всего на единый день голосования в Свердловской области планируется назначить 11 кампаний:

дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13;

выборы депутатов городских дум Екатеринбурга, Качканара, Верхней Пышмы, а также Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений Камышловского района (в последних двух выберут и глав);

в Белоярском и Каменск-Уральском городских округах запланированы дополнительные выборы в местные думы. В каждом муниципальном образовании вакантны по одному мандату.

Всего будут избраны 110 депутатов и глав.

Дистанционное электронное голосование — одна из возможных форм голосования. Все задействованные участковые избирательные комиссии будут работать в привычном режиме с отпечатанными типографским способом бюллетенями. В случае применения ДЭГ избиратель сможет выбрать: проголосовать дистанционно, прийти на участок или подать заявление для голосования на дому. Всего для избирателей будут работать 833 участковые избирательные комиссии. Численность избирателей в муниципальных образованиях, где запланированы выборы, — 1 354 888 человек.

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