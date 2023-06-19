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19 июня 2023, 18:12

Кандидатура Алексея Коробейникова выдвинута на довыборы в свердловское Заксобрание

Алексей Коробейников

Алексей Коробейников примет участие в довыборах в свердловское Заксобрание. Фото: Алексей Кунилов

"Единая Россия" единогласно выдвинула Алексея Коробейникова в качестве кандидата в депутаты на довыборы в Законодательное собрание Свердловской области по Ирбитскому округу № 13, сообщает пресс-служба партии. 

Решение принято на очередном заседании президиума регионального политсовета партии.

Ранее Алексей Коробейников победил в предварительном голосовании "Единой России" по довыборам в свердловское Заксобрание. Он набрал наибольшее количество голосов — более 8 тысяч.

Отметим, вакантный мандат в региональном парламенте, который будет разыгран на предстоящих дополнительных выборах, появился после того, как Виктор Шептий осенью 2022 года ушел на повышение в Совет Федерации.

Напомним, дополнительные выборы в Заксобрание региона свердловский облизбирком назначил 9 июня. Они пройдут 10 сентября в единый день голосования.

Областная газета Свердловской области

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19.06.2023, 18:12 / Политика
Кандидатура Алексея Коробейникова выдвинута на довыборы в свердловское Заксобрание