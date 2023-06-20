Проекты развития Среднеуральска обсудили Евгений Куйвашев и Алексей Стасенок

Евгений Куйвашев обратил особое внимание на необходимость увязки жилищного строительства с планами создания социальной инфраструктуры. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с врио главы Среднеуральска Алексеем Стасенком. Темой беседы стали реконструкция очистных сооружений, строительство новой школы и создание новых рабочих мест.

Говоря о социально-экономическом развитии городского округа, Евгений Куйвашев обратил особое внимание на необходимость увязки жилищного строительства с планами создания социальной инфраструктуры. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Планы ввода жилья должны учитывать развитие социальной инфраструктуры — строительство школ, детских садов, создание парков и так далее. Это все необходимо планировать, при необходимости корректируя генеральный план развития города. Только такой подход позволит сделать город привлекательным для жизни и конкурентоспособным не только по отношению к Верхней Пышме, но и к Екатеринбургу", — отметил глава региона.

Возведение жилья и социальных объектов в городском округе определяют возможности городских очистных сооружений, которые нуждаются в обновлении. По поручению Евгения Куйвашева в этом году начнутся работы по их модернизации.

Важным для Среднеуральска является создание новых мест в школах. В планах — возведение в муниципалитете современного образовательного учреждения для 1,2 тысячи учащихся. Муниципальные власти в ближайшее время приступят к проектированию школы. Ожидается, что деньги на строительство будут выделены также из областного бюджета.

Перспективным направлением в развитии города является создание в Среднеуральске индустриального парка. На его площадке смогут разместиться малые и средние предприятия. По словам Алексея Стасенка, в муниципалитете отмечается высокая активность предпринимателей. С учетом запроса бизнес-сообщества начался поиск земельного участка, где может быть размещен объект.

Ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область заняла лидирующие места во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

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