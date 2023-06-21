Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
21 июня 2023, 18:10

Двухдневное голосование будет проведено на всех выборах в Свердловской области в сентябре 2023 года

Голосование

Голосование в Свердловской области продлится 9 и 10 сентября. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области пройдет двухдневное голосование на выборах в региональный парламент и в рамках 10 местных избирательных кампаний. Голосование продлится 9 и 10 сентября 2023 года.

Отметим, на Среднем Урале уже стартовала избирательная кампания регионального уровня — дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу № 13. Также в этом году в регионе состоятся 10 избирательных кампаний местного уровня, которые начнутся в ближайшие дни, сообщили в облизбиркоме.

"Это решение принято в интересах избирателей. Возможность принять участие в выборах в субботу или в воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована", — отметила председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Законом предусмотрено проведение голосования как в режиме одного дня, так и в многодневном формате (не более трех дней), включая единый день голосования — 10 сентября. В этом году в Свердловской области избирательные участки будут открыты для избирателей 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00.

Вопрос о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионе будет рассмотрен Свердловским избиркомом в течение июня.

Напомним, кандидатура Алексея Коробейникова выдвинута на довыборы в свердловское Заксобрание. 

Еще по теме:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.06.2023, 19:30 / Общество
В свердловских детских лагерях встречают новый сезон проекта "День цифры"
21.06.2023, 18:48 / Общество
В Екатеринбурге Павел Креков наградил победителей и призеров престижных олимпиад по информатике и математике
21.06.2023, 18:41 / Экономика
Свердловские предприятия презентовали свой потенциал на рынке Ирана
21.06.2023, 18:10 / Политика
Двухдневное голосование будет проведено на всех выборах в Свердловской области в сентябре 2023 года
21.06.2023, 17:57 / Общество
В Екатеринбурге прошли соревнования фельдшерских бригад скорой помощи