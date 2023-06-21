Двухдневное голосование будет проведено на всех выборах в Свердловской области в сентябре 2023 года

Голосование в Свердловской области продлится 9 и 10 сентября. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области пройдет двухдневное голосование на выборах в региональный парламент и в рамках 10 местных избирательных кампаний. Голосование продлится 9 и 10 сентября 2023 года.

Отметим, на Среднем Урале уже стартовала избирательная кампания регионального уровня — дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу № 13. Также в этом году в регионе состоятся 10 избирательных кампаний местного уровня, которые начнутся в ближайшие дни, сообщили в облизбиркоме.

"Это решение принято в интересах избирателей. Возможность принять участие в выборах в субботу или в воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована", — отметила председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Законом предусмотрено проведение голосования как в режиме одного дня, так и в многодневном формате (не более трех дней), включая единый день голосования — 10 сентября. В этом году в Свердловской области избирательные участки будут открыты для избирателей 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00.

Вопрос о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионе будет рассмотрен Свердловским избиркомом в течение июня.

Напомним, кандидатура Алексея Коробейникова выдвинута на довыборы в свердловское Заксобрание.

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